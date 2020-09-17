Martı çarptığı otomobil aynasına sıkıştı

Küçükçekmece Basın Ekspres yolunda seyir halinde olan 54 BE 444 plakalı otomobilin sağ dış dikiz aynasına martı çarptı.

Martı çarpmanın etkisiyle kırılan aracın aynasına sıkıştı. Akan trafikte duramayan otomobil sürücüsü ise bir süre bu şekilde yoluna devam etti.

O anlar ise seyir halindeki bir başka sürücü tarafından cep telefonu ile kaydedildi.