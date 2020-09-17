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17.09.2020 - 09:26 |

Martı çarptığı otomobil aynasına sıkıştı

İstanbul'da seyir halindeki otomobilin aynasına çarpan martı sıkıştı. Akan trafikte duramayan otomobil sürücüsü bir müddet bu şekilde ilerledi. O anlar ise bir başka sürücü tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

Martı çarptığı otomobil aynasına sıkıştı

Küçükçekmece Basın Ekspres yolunda seyir halinde olan 54 BE 444 plakalı otomobilin sağ dış dikiz aynasına martı çarptı.

Martı çarpmanın etkisiyle kırılan aracın aynasına sıkıştı. Akan trafikte duramayan otomobil sürücüsü ise bir süre bu şekilde yoluna devam etti.

O anlar ise seyir halindeki bir başka sürücü tarafından cep telefonu ile kaydedildi. 

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