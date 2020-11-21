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21.11.2020 - 18:05 | | DHA

Masa kavgası! Ortalık savaş alanına döndü

Konya'da koronavirüs tedbirleri kapsamında sadece paket servisi yapan çorbacıya gelip masaya servis isteyen grup ile esnaf arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı. Taşlı sopalı kavga kameralar tarafından görüntülendi.

Kavga, saat 15.30 sıralarında, Selçuklu ilçesi Feritpaşa Mahallesi Ulaşbaba Caddesinde meydana geldi. İddiaya göre cadde üzerindeki çorbacıya gelen 4 kişi, masaya servis istedi. Garsonlar ise koronavirüs tedbirleri kapsamında masaya servis yapamayacaklarını söyledi. Bunun üzerine çıkan tartışma kısa sürede büyüyüp, sokağa taştı. Çevredeki esnafın da karıştığı kavgada taraflar birbirlerine taş ve sopayla saldırdı. 2 kişinin aldıkları darbelerle yaralandığı kavgaya ilk müdahaleyi olay yeri yakınındaki trafik polisleri yaptı. 2 yaralı ambulansla Konya Numune Hastanesine götürüldü.

Masa kavgası Ortalık savaş alanına döndü

Bir süre sonra yaralananların yakınları, ellerinde pompalı tüfek ile çorbacıya geldi. Çevredekilerin araya girmesiyle grup, bölgeden ayrıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Masa kavgası Ortalık savaş alanına döndü

 

Şişlli'de park halinde olan iki minibüs alev alev yandı.İstanbul Şişli’de cadde üzerinde park halinde olan iki minibüs alev alev yandı. Korku dolu anlar kameralara yansırken, yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
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