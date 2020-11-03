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03.11.2020 - 14:10 | | İHA

Masaj salonunda kendini yakmaya kalktı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde faaliyet gösteren bir masaj salonunda yaşanan olayda bir kişi, kıskançlık nedeniyle kendini yakmaya çalıştı. Şüphelinin eline aldığı bıçakla masaj salonu çalışanlarına da saldırdığı öne sürüldü.

Masaj salonunda kendini yakmaya kalktı

Olay, Çorlu’da Muhittin Mahallesi’nde faaliyet gösteren bir masaj salonunda meydana geldi. Masaj salonunda çalışan ve ismi açıklanmayan bir kişi iş yerine gelen erkek arkadaşı M.C. ile eski erkek arkadaşı nedeniyle tartışma yaşadıklarını ve şahsın kıskançlık krizi geçirmesinin ardından üzerine kolonya dökerek kendisini yakmaya kalktığını söyledi.

Şüpheliyi duş kabini içerisine sokarak yanmaktan kurtardıklarını ancak bu kez de eline aldığı bıçakla diğer çalışanlara saldırdığını ve cep telefonunu kırdığını öne sürerek şikayetçi oldu.

Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma ve inceleme sürdürülüyor.

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