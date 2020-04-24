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24.04.2020 - 07:00 | | MERT İNAN İstanbul

‘Maske dağıtımı gecikiyor’

Kovid-19 salgınında vatandaşların korunması için başlatılan ücretsiz maske dağıtımındaki sorunlar bir türlü giderilemedi.

‘Maske dağıtımı gecikiyor’
MERT İNAN İstanbul

İstanbul Eczacılar Odası Başkanı Cenap Sarıalioğlu, yaşanan sıkıntılar için, “Dağıtım yavaş gidiyor. Eczanelerimizde kademeli olarak her gün 100, 150 kişiye dağıtım yapılsa da mesaj gitmeyen maskesini alamayan çok insan var” dedi.

Türk Eczacılar Birliği Başkanı Erdoğan Çolak ise, “İstanbul’daki eczanelere her gün 2 milyon maske veriliyor. Bir haftadır maske kod mesajı gelmeyen ve maskesini alamayanlar var. Sistemin iyi işlediği söylenemez” diye konuştu.

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konsey Üyesi Filiz Ünal İncekara da özellikle mavi yakalı çalışan kesimin sıkıntı çektiğini belirterek, “Maske dağıtımında öncelik çalışanların olmalıydı” derken Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği Danışma Kurulu Başkanı Prof. Dr. Güner Söyletir ise, “Kız kardeşim E-Devlet üzerinden başvurtdu, maskeler 10 gün sonra geldi. Sadece maliyet fiyatına satışların devam etmesi gerekirdi” yorumu yaptı. 

Ssokak gündüz gibi aydınlandıBurdur'da elektrik direğindeki kabloların kısa devre yapması nedeniyle çıkan yangın mahalle sakinlerini korkuttu.
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