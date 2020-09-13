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13.09.2020 - 15:26 | | İHA

Maske denetiminde ilginç olay!

Edirne’de, polisin yaptığı maske ve sosyal mesafe denetiminde, maskesiz yakalanan motosiklet sürücüsü, polisin 'Dur' ihtarına uymayarak, "Hemen geliyorum" dedikten sonra bölgeden uzaklaştı. Polis, sürücüyü yakalamak için çalışma başlatırken, 30 dakikalık denetimde maske takmayan 15 kişiye para cezası uygulandı.

Maske denetiminde ilginç olay!

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs tedbirleri kapsamındaki genelgesi doğrultusunda, vatandaşların yoğun olarak bulunduğu bölgelerde maske ve sosyal mesafe denetimi yaptı. Polis araçlarıyla vatandaşların maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uymaları yönünde anonslar yapıldığı denetimlerde yaklaşık 30 dakikada maske takmayan 15 kişiye para cezası uygulandı.

Polisin Saraçlar Caddesi girişinde yaptığı denetimlere takılan motosiklet sürücüsü, 'Dur' ihtarına uymadı. Maskesiz olduğu için endişeye kapılan sürücü, "Hemen geliyorum" diyerek bölgeden hızla uzaklaştı. Ekipler, kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

 

Öte yandan polisin denetimleri, kent içinde gün boyu farklı noktalarda devam etti. 30 dakikalık denetimde maskesiz 15 kişiye para cezası uygulandı.

 

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