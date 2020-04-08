Maske fırsatçıları durmuyor!

Önceki gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın maskelerin vatandaşa ücretsiz dağıtılacağını açıklamasının ardından merdivenaltı üretilen ürünler de fırsatçıların elinde patladı. Maske satışının market, eczane ve e-ticaret sitelerinde yasaklanmasıyla birlikte arkadan dolaşan uyanıklar, 'Hijyenik ürün seti', 'Antibakteriyel set' adı altında satış yapmaya çalışıyor. Tulum, gözlük, siperlik, dezenfektan, kolonya gibi ürünlere ekledikleri maskeleri ellerinden çıkarmaya çalışan uyanıklar, set içinde maske ismini ise asla geçirmiyor.

SOSYAL MEDYAYA KAYDILAR

Satış kanalları daralan fırsatçılar Facebook, Instagram gibi sosyal medya kanallarına yöneldi. Sözde 'nano teknoloji' maskeleri ellerinden çıkarmak için sosyal medyada reklamı artıran uyanıklar, maske fiyatlarını da düşürdü. 2 gün öncesinde tanesi 10-15 TL'den satılan yıkanabilir maskeleri 'Dev kampanya' adı altında 7-7.5 TL'ye indiren uyanıklar, nerede üretildiği belirsiz maskeleri tüketmek için çabalıyor.

O MASKELER SAHTE

Düne kadar hem sosyal medya hem de e-ticaret sitelerinden satış yaptığını belirten bir firma, yasakla birlikte sosyal medyada satışa yöneldiklerini söyledi. Sözde nanoteknoloji maske satan firma yetkilisi, "Maskelerin Sağlık Bakanlığı ruhsatı var mı?" sorusuna ise yanıt vermekten kaçındı. Uzmanlar, merdivenaltı maskelerin sahte olduğunu belirterek, "Virüsten korunmaya çalışırken daha büyük bir tehlikeyle baş başa kalabilirsiniz. Devletimiz maske dağıtımına başladı. En güvenilir ürünler onlar" diyor.

DAĞITIMINA BAŞLANDI

Öte yandan e-devlet ve PTT aracılığıyla talep eden tüm vatandaşlara ücretsiz maske dağıtımına da dün başlandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla PttAVM. com ve e-devlet üzerinden dağıtılan maskelere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Dün siteye bir saatte yaklaşık 5 milyon tıklanma oldu. İster bireysel istenirse de aile üyelerinin bilgileri birlikte girilerek sipariş edebildiği maskeler haftada bir dağıtılacak. Her bir vatandaşın 5 maskeden oluşan paketlerden sipariş etme hakkı bulunurken, maskeler PTT Kargo ile gönderilecek.

Sabah