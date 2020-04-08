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08.04.2020 - 16:39 | | İHA

Maske fırsatçılarına baskın! Hepsine el konuldu

Çorum polisi tarafından yasa dışı maske üretimi yapan bir iş yerine düzenlenen operasyonda çok sayıda maske ele geçirildi.

Maske fırsatçılarına baskın! Hepsine el konuldu

Edinilen bilgilere göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Korona virüs salgınını fırsata dönüştürerek, izinsiz tıbbi maske üretiminin önlenmesi ve halk sağlığının korunması amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında il merkezinde maske üretimi yaptıran ve yapan 2 şahıs olduğu tespit edildi.

Bunun üzerine bir işyerine operasyon düzenleyen KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, bin 685 adet dikime hazır maske, 4 bin 243 adet dikilmiş satışa hazır maske, 900 adet maske yapımında kullanılan klips, 250 adet maske kutusu, 13 kilo 200 gram maske yapımında kullanılan lastik ele geçirdi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şahsa 5607 SKM kapsamında adli işlem yapıldı.

 

 

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