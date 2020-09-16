Maske, mesafe, hijyen tamam mı?

Sağlık Bakanlığı’nın her gün açıkladığı rakamlar, koronavirüs salgınının artışa geçtiğini gösteriyor. Bu dönemde okulları açmak için ciddi önlemlerin alınması şart. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yaptığı açıklamalarda, okullarda gerekli şartların sağlandığı, her türlü senaryo için hazırlıkların tamamlandığı mesajını veriyor.

Bakan Selçuk, Sultanahmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni ziyaretinde 21 Eylül’de başlayacak yüz yüze eğitim için hazırlıklar tüm hızıyla devam ederken, meslek liselerinin kurumların dezenfektan ve hijyen ürünleri ihtiyaç taleplerini karşılamak için çalıştığını açıkladı. Koruyucu maske üretiminin 48 ilde, 139 okulda devam etiğini ve meslek liselerinin, okulların ihtiyacını karşılayabilecek imkâna sahip olduğunu belirten Selçuk, “Bugüne kadar 50 milyon maske, 1 milyon yüz koruyucu siperlik, 1 milyon tek kullanımlık önlük/tulum, 6 milyon litre yüzey dezenfektanı, 600 bin litre el dezenfektanı ve 25 bin litre kolonya üretildi” dedi.

Okullarda, sınıfların yanı sıra bahçe, kantin, yemekhane, tuvalet gibi öğrencilerin kalabalık halde bulunacağı alanlar için düzenlemeler yapılıyor.

Net bilgi isteniyor

Veliler ve eğitimciler daha somut veriler duymak istiyor. Örneğin üretilen bu maskeler ve dezenfektanlardan ne kadarı okullara dağıtıldı; her okula yeterli sayıda ateş ölçer verildi mi; bu malzemeleri temin edemeyen okullar var mı; sınıf, kantin, tuvalet gibi öğrencilerin kalabalık şekilde bulunduğu alanlarda sosyal mesafenin korunması için neler yapıldı; öğrencilerin okula gelirken servisleri kullanması durumunda, servislerdeki önlemler nasıl takip edilecek? Bakan Selçuk, her ne kadar “Biz hazırız” dese de veliler net cevaplar bekliyor.

Sendikaların yaptığı açıklamalar da velilerin tedirginliğini haklı çıkarıyor. Eğitim İş Sendikası Genel Başkanı Orhan Yıldırım’ın bu konudaki görüşleri şöyle: “Okulların açılması doğru bir uygulama. Gerekli önlemlerin alınarak yüz yüze eğitimin yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Ancak okullar, öğretmenler, öğrenciler, veliler salgın sürecine hazır değil. MEB’den bu konuyla ilgili somut açıklamalar duymadık. Örneğin kronik rahatsızlığı olan öğrencilerin tespiti yapıldı mı? Yeterince planlama yapıldığını düşünmüyoruz.”

81 ilde destek veriliyor

Okullar açılmazsa MEB, EBA TV ve öğretmenlerin sunduğu canlı derslerle uzaktan eğitimi sürdürecek. Ancak bu noktada da sıkıntılar var. Öyle ki Bakan Selçuk’un yaptığı açıklamalara göre 1,5 milyon öğrenci uzaktan eğitime erişimde sorun yaşıyor. Kiminin bilgisayarı yok, kiminin internet paketi. Aynı evde iki, üç öğrenci olduğunda sorun daha da büyüyor hatta evinde televizyonu olmayanlar bile bulunuyor. Bu sorunu çözmek için MEB, 81 ilde, EBA Destek Noktaları kurdu. Sayısı 4 bin 80’e ulaşan bu birimlerin nerede olduğu bilgisine http://ebadesteknoktasi.meb.gov.tr adresinden ulaşılabiliyor.

Özellerden farklı önlemler

Özel okullarda, okul öncesi ve ilkokul 1. sınıflar için uyum programları başladı. Bazı okullar, 8 ve 12. sınıflar için sınava hazırlık eğitimi de veriyor. Aslında özel okulların büyük çoğunluğu, tüm eğitim kademeleri için yüz yüze eğitim verecek şekilde hazırlıklarını tamamlamıştı. Okulların temizliğini aldıkları sertifikalarla belgelendiren okullar, sınıflardan yemekhanelere okulun genelinde sosyal mesafeyi sağlayacak hazırlıkları yaptı, maske, dezenfektan gibi hijyen malzemelerini sağladı, kimi sağlık görevlisi sayısını artırdı kimi salgını kontrol altında tutmak amacıyla özel bir ekip oluşturdu. Şimdi MEB’in tüm kademeler için yüz yüze eğitime başlanabilir açıklamasını bekliyorlar.