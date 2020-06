Maske takmamak hukuk ihlalidir

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada özetle şunları söyledi:

MASKE MECBURİYETTİR: Ağız ve burun yoluyla bulaşan, mesafe kısaldıkça bulaşma riski çok artan bu virüs, evimizin dışında başka insanlarla bir arada bulunduğumuz ortamlarda koruyucu maske kullanmamızı zorunlu kılıyor. Koronavirüs maskesi virüsün yayılmasına karşı elzem bir tedbirdir. İhtiyatlılık değildir, mecburiyettir. Maske virüse karşı alınacak kişisel bir tedbir değildir, ortak bir tedbirdir. Bu tedbir, aynı sosyal ortamda birbiriyle etkileşim halinde olan kişilerin tamamı tarafından alınmalıdır. Maske kullanmayan kişinin ister yakın mesafede sokakta, ister ortak mekan veya işyerinde maske kullananlara karşı sorumluluğu vardır. Bu durumlarda maske kullanmamak kişisel hukukun ihlalidir.

YAYILMA HIZINDA AZALMA OLMADI: Yılın ilk aylarında kabul gören tahminler, koronavirüsün daha çok kış mevsiminde etkili olacağını yaz aylarında virüsün etkisini kaybedeceğini ileri sürüyordu. Virüsün yayılma hızında azalma olmamıştır. Virüsün hasta etme gücünde azalma olduğu konusunda ise bilimsel bir kanı henüz yoktur. Bu iki iyimser ama yanlış kanıyı günlük hayatımıza dayanak yapmamanızı, yaz boyu dikkati elden bırakmamanızı istirham ediyorum. Üzerinde durmak istediğim diğer nokta büyüklerimizle ilgilidir. Mevcut şartlarda büyüklerimiz, kronik hastalığı olanlar halen risk grubundadır. Bizim için en endişe verici olan, risk grubundakilerin veya onların yakın çevresindekiler konunun ciddiyetini unutup tedbirleri aksatmamalıdır. Lütfen aynı hassasiyeti koruyalım.

İKİNCİ DALGAYI YAŞAMIYORUZ:(İkinci dalga mı yaşanıyor?) İkinci dalgayı yaşamadığımızı rahat söyleyebiliriz. Şu an yaşadığımız birinci dalganın etkilerini görmüş oluyoruz. Dünyada halen birinci dalganın etkisi devam ediyor. Yer yer dalgalanmaların olduğunu görmüş oluyoruz. Bir ay öncesine göre vaka sayılarımızın artışına rağmen yoğun bakıma giren hastamız, yoğun bakımdan entübe edilen hastamız ve vefat eden hastamızın da giderek azaldığını görmüş oluyoruz. Daha önce biz yoğun bakımda yüzde 53 oranında hastamızı kaybederken şu an yüzde 2’lere düşmüş oldu. Vaka sayılarının yer yer bazen öngördüğümüzden daha fazla olduğunu da görüyoruz. Vefat eden vatandaşımızın yaş ortalamasının da giderek yükseldiğini görüyoruz. Vaka sayılarında ise daha önce 41 iken ortalama yaş şu an 32’ye kadar düşmüş oldu.

BAYRAMDA KISITLAMA OLACAK MI?: Kurban Bayramı’na epey bir zaman var. Dolayısıyla önümüzdeki haftalar vakanın seyri bu anlamda belirleyici olacak. Bu dönemde Bilim Kurulu’nda gündeme gelmediği için net bir şey söylemem doğru olmaz. Kurban Bayramı’nda doğrusu kısıtlılık olabileceğini, hangi şartlarda olabileceğini şimdiden söylemem zor. Büyük oranda Ramazan’da olduğu gibi olmayacağı kanaatindeyim.

Bin 492 yeni vaka

Sağlık Bakanlığı’nın “Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu”nun verilerine göre, dün 53 bin 486 test yapıldı, bin 492 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. 24 hasta vefat etti, bin 386 kişi iyileşti. Toplam test sayısı 3 milyon 83 bin 121, vaka sayısı 191 bin 657, vefat sayısı 5 bin 25 olarak kayıtlara geçti. Yoğun bakımdaki hasta sayısı 914, entübe hasta sayısı 356, toplam iyileşen hasta sayısı ise 164 bin 234 oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son verilere ilişkin Twitter hesabından “Vaka sayımızda bir dalgalanma var. Artışın sebebi yazla birlikte tedbirlerin esnetilmesi. Bu yaz tedbir dışında ikinci bir seçeneğimiz yok” ifadelerini kullandı.

Velilere YKS uyarısı

UZAKTA BEKLEYİN: Değerli gençler, önümüzde hepimizin heyecanla beklediği iki sınav günü var. Yakın günlerde yapılan diğer sınavları dikkate almalıyız. Okul girişlerindeki yığılmalarda ailelerin etkili olduğunu biliyorsunuz. Bu sınavda yığılmanın daha az olacağını umuyoruz. Gençlere iştirak edecek aileler olursa kendilerinden sınav merkezinin biraz uzağında beklemelerini, gruplar oluşturmamalarını rica ediyoruz.

ERTELENSEYDİ RİSK DAHA BÜYÜK OLABİLİRDİ: Sınav tarihi üzerinde yaşadığımız şartların sonucu olarak bazı gündemler oluştu. Salgın hastalık söz konusu olduğunda bir ay iki ay sonrasını öngörmek çok zordur. Bunu yakın günlerde 1000’in altına çektiğimiz vaka sayısının tekrar 1500’lerin üzerine tırmandığı tablolardan da tahmin edebilirsiniz. Sınavın ertelenmesi durumunda, risk bugünden çok daha büyük olabilirdi. Bugünkü gerekçeler yarın da büyüyebilir. Sınavın ne getireceği meçhul bir zamandansa şimdi yapılmasına ilgili kurullar tarafından karar verilmesi doğru görünmektedir.