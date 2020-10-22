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22.10.2020 - 14:33 | | DHA

Maske takmayan polislere ceza kesildi

Bolu İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan'ın talimatıyla, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un ziyareti sırasında görevli 2 trafik polisine, maske takmadıkları için ceza kesildi.

Maske takmayan polislere ceza kesildi

Bolu İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, turizm bölgelerini incelemek için kente gelen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un programı nedeniyle görevli 2 trafik polisinin, maske takmadığını fark etti.

Emniyet Müdürü Erdoğan, telsizden anons yaparak, maske takmayan 2 trafik polisi hakkında gerekli yasal işlemin yapılmasını istedi. Emniyet müdürünün talimatı üzerine 2 trafik polisine, koronavirüs tedbirleri kapsamında maske takmadıkları gerekçesiyle idari ceza uygulandı.

Denize düşen şahsa koronavirüs nedeniyle el uzatmadılar!İstanbul Kadıköy’de dengesini kaybederek denize düşen adamı kurtarma operasyonu yapıldı. Denizde hareketsiz halde duran Şenol Kuş gemi halatına bağlanarak sudan çıkarıldı. Bazı vatandaşlar denize düşen şahsı koronavirüs nedeniyle el uzatıp sudan çıkarmayarak itfaiyenin gelmesini beklediler.
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Maske takmayan polislere ceza kesildi

Maske takmayan polislere ceza kesildi

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