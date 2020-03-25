Maske ve dezenfektan operasyonu

Yapılan araştırmaların ardından izinsiz ve sağlık koşullarına uygun olmayacak şekilde imalat yaptığı belirlenen tekstil atölyesine baskın düzenlendi. 1 milyon adet maske ele geçiren polis, atölye sahibini gözaltına alıp emniyete götürdü. Öte yandan ihbar doğrultusunda İmrahor mahallesinde depo görünümünde bir adreste sahte dezenfektan ve sıvı deterjan üretildiğini tespit eden ekipler, bu adrese de ilk operasyondan birkaç saat sonra operasyon düzenledi. Tonlarca litre sahte dezenfektan ve sıvı deterjan ile kimyasal madde ve alkol ele geçiren ekipler adresin sahibi olarak bir şahısı gözaltına alıp emniyete götürdü.