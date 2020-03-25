25.03.2020 - 07:00 | | FERİT ZENGİN İstanbul
Maske ve dezenfektan operasyonu
Ortaya çıktığı günden beri fırsatçılarını da yaratan Koronavirüs’le mücadelede çalışmalarını sıklaştırarak devam ettiren İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube ekipleri, aldığı istihbarat ve yaptığı saha çalışmalarında Sultanbeyli’de bir konfeksiyon atölyesinde sahte maske üretildiğini tespit etti.
FERİT ZENGİN İstanbul
Yapılan araştırmaların ardından izinsiz ve sağlık koşullarına uygun olmayacak şekilde imalat yaptığı belirlenen tekstil atölyesine baskın düzenlendi. 1 milyon adet maske ele geçiren polis, atölye sahibini gözaltına alıp emniyete götürdü. Öte yandan ihbar doğrultusunda İmrahor mahallesinde depo görünümünde bir adreste sahte dezenfektan ve sıvı deterjan üretildiğini tespit eden ekipler, bu adrese de ilk operasyondan birkaç saat sonra operasyon düzenledi. Tonlarca litre sahte dezenfektan ve sıvı deterjan ile kimyasal madde ve alkol ele geçiren ekipler adresin sahibi olarak bir şahısı gözaltına alıp emniyete götürdü.