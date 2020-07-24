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24.07.2020 - 16:11 | | İHA

Maske ve şapka takıp Atatürk büstlerini çalan hırsızlar yakalandı!

Bursa'da 15 günde 7 okuldaki Atatürk büstünü çalıp daha sonra hurdacılara satan 2 hırsız ile 2 hurdacı polis ekiplerince yakalandı.

Maske ve şapka takıp Atatürk büstlerini çalan hırsızlar yakalandı!

Olay, Yıldırım ve Kestel ilçelerinde bulunan çeşitli okullarda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, K.A. ve M.T. isimli 2 hırsız, Yıldırım ve Kestel ilçelerinde bulunan 7 farklı okula 15 gün içerisinde hırsızlık için girdi. Okul bahçesine girdikten sonra Atatürk büstlerini çalan hırsızlar daha sonra çaldıkları büstleri hurdacıya sattı. Sabah okula gelen görevliler büstlerin yerinde olmadığını fark ettiğinde durumu polis ekiplerine bildirdi.

Maske ve şapka takıp Atatürk büstlerini çalan hırsızlar yakalandı

Olay yerine gelerek parmak izi ve güvenlik kamerası incelemesinde bulunan ekipler, 2 hırsızın K.A. ve M.T. olduğunu belirledi. Şüphelileri yakalamak için harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, K.A. ve M.T.'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin sorgularında büstleri M.E. ve G.E. isimli hurdacılara sattıklarını belirtmesi üzerine büstleri alan 2 hurdacı da gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğindeki ifadeleri alınan 4 şüpheli işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Maske ve şapkalı Atatürk büstü böyle çaldı

15 gün içerisinde 7 farklı okulda bulunan Atatürk büstlerini çalan hırsızlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Kameralar tarafından kaydedilen görüntülerde, şapka ve maske ile yüzünü kapatıp, şort giyen hırsızın okul bahçesine girdiği ve bir süre sonra Atatürk büstünü sökerek taşımaya başladığı o anlar kameralar tarafından saniye saniye yansıdı.

 

 

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan kılıçlı hutbe açıklamasıDiyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş Ayasofya'da ilk cuma hutbesine kılıçla çıkmasını soran gazetecilere, "Fethin sembolü olan camilerde bu bir gelenektir. 481 yıl kesintiye uğramadan kılıçla çıkılmıştır. Bu geleneği bundan sonra da devam ettireceğiz İnşallah" dedi.
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