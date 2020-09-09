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09.09.2020 - 13:36 | | DHA

Maske zorunluluğu gelmişti! Bu görüntüler Bursa'dan

İçişleri Bakanlığı'nca koronavirüs vakalarının artması üzerine 81 ilde, maskenler hariç tüm alanlarda maske takma zorunluluğu getirildi. Bursa sokaklarında hala maske takmayanlar olduğu görülürken, maskeyi doğru kullanmayanlar da dikkat çekti.

Maske zorunluluğu gelmişti! Bu görüntüler Bursa'dan

Türkiye genelinde koronavirüs vakalarının artması üzerine İçişleri Bakanlığı, 81 ilin valiliklerine tedbirlerle ilgili yeni genelge gönderdi. Genelge kapsamında, 81 ilin tamamında, meskenler hariç tüm alanlarda maske takma zorunluluğu getirildi. Genelgede, maske kuralına uymayanlar hakkında, adli ve idari işlem uygulanacağı da belirtildi.

Genelgenin ardından Bursa'da hala maske takmayanlar ve maskeyi doğru kullanmayanlar olması dikkat çekti. Maske kuralına kısmen uyulduğu gözlenen kentte Selim Aksoy isimli sürücü, eşiyle yolculuk yaptığı sırada, aracının kapı koluna taktığı maskeyle dikkat çekti. Maskesiz sürücü, aracındaki maskeyi göstererek, "Kurala uyuyoruz" dedi.

Fatih Özay isimli sürücü de "Sağlımız için bu kuralların olması çok önemli. Sadece ailelerimiz değil bazen başkaları da biniyor araçlarımıza. O yüzden herkesin bu maske kuralına uyması gerekiyor” diye konuştu.

 

 

 

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