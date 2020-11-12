12.11.2020 - 09:38 | | DHA
Maskesini takıp hırsızlık yaptı!
Bursa’da müşterilerin olmadığını fark eden zanlı, maskesini takıp, kafenin yanındaki bisikleti evvela inceledi, sonra çaldı.
Olay, Yıldırım Millet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, korona virüs sebebiyle kafe sahibi Emin S. (22) malzemelerini erken topladı. Kafeyi kapattıktan sonra bıraktığı bisikletini bulamayan Emin S., durumu polislere bildirdi. Bunun üzerine güvenlik kameraları incelemeye alındı. Güvenlik kamerası görüntülerinde bir hırsızlık şüphelisinin maskesini takarak, bisikleti ve kafeyi önce incelediği, ardından da etrafı kontrol ettikten sonra bisikleti alıp gittiği görüldü.
Kafede inceleme yapan polis, güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkarak şüphelinin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.
Çin aşısı uygulanan iki sağlık çalışanında antikor oluştuTürkiye’de yürütülen Çin aşısının faz 3 çalışması, sağlık çalışanları üzerinde devam ediyor. Ülke genelinde 700, Diyarbakır merkezde de 80'e yakın sağlık çalışanı gönüllü olarak aşılandı. Dicle Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı ve İl Pandemi Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Kemal Çelen, Diyarbakır'da aşı yaptıran iki sağlık çalışının antikor sonuçlarının pozitif çıktığını belirterek, "Bu çok sevindirici bir olay, aşıların yüzde 85-90 aralığında etkinliği var, pandeminin de 2020 ile birlikte artık sonuna geldik diyebiliriz" dedi.