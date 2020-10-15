MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Maskesini takmayan gencin polise verdiği cevap 'pes' dedirtti
ABONE OL
15.10.2020 - 15:54 | | İHA

Maskesini takmayan gencin polise verdiği cevap 'pes' dedirtti

Antalya’da polisin yaptığı denetimde maskesiz bir genç, polisin, ‘neden maske takmıyorsunuz’ sorusuna, ‘Nefes almak en doğal hakkımız ve ben bu haktan mahrum kalmak istemiyorum’ diye cevap verdi. Maskesiz dolaşan Kazak turist ise, maskesinin arkadaşının elinde olduğunu söyledi. Genç kadın polisin, ‘Bir maskeyi ikiniz mi takıyorsunuz’ sorusu üzerine arkadaşının elindeki poşetten maskesini çıkartan turist hemen yüzüne taktı.

Maskesini takmayan gencin polise verdiği cevap 'pes' dedirtti

Antalya’da polisin yeni tip korona virüse (Covid-19) yönelik denetimleri kent genelinde yoğun bir şekilde sürüyor. Polis ekipleri özellikle kalabalık alanda maskelerini düzgün takmayanlara uyarılarda bulunurken, maske takmayanlara da cezai işlem uyguluyor.

Bugün kentin en işlek yaya caddelerinden Kapalıyol ve Cumhuriyet Caddesi’nde denetim gerçekleştirdi. Maskelerini indirip yürüdükleri sırada içecek ve sigara içenlerin bu ihtiyaçlarını kalabalık ortamda değil, kenara çekilerek karşılaması konusunda uyaran polis ekipleri, düzgün takmayan kişilere de uyarılarda bulundu. Kentte birçok vatandaşın maske kuralına uyduğu gözlenirken, maskesi takılı olmayan bazı vatandaşların ise polis ekiplerini fark ederek çaktırmadan takmaya çalıştığı görüldü.
Polis ekipleri, denetimler sırasında sadece vatandaşları değil, turistleri de uyardı.

Turist kafilesini durdurarak tercümanlarının yanına giden polis, maske ve sosyal mesafe kurallarını hatırlattı.

Denetime devam eden polisler, 2 Kazak turistin maskesini takmadan yürüdüğünü gördü. Maskesinin arkadaşının elinde olduğunu, kendisinin maskeyi çıkarttığını söyleyen genç kadın polisin, ‘Bir maskeyi ikiniz mi takıyorsunuz’ sorusuna ‘hayır’ diyerek cevap verdi. Arkadaşının elindeki poşetten maskesini çıkaran kadın, maskesini takarak yürümeye devam etti.
Bankada sırada bekleyen vatandaşları da sosyal mesafe konusunda uyaran polisler, ardından işlek noktalarda denetimine devam etti.

Denetim sırasında maskesini takmadan yürüyen bir genci durduran polis, neden maske takmadığını sordu. ‘Nefes almak en doğal hakkımız ve ben bu haktan mahrum kalmak istemiyorum’ cevabıyla karşılaşan polis, gencin kimliğini alarak cezai işlem uyguladı.

Maskesini takmayan gencin polise verdiği cevap pes dedirtti

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yükseköğretimde de yüz yüze eğitim öğretimi başlatmayı hedefliyoruzCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 2020-2021 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni'ne katıldı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Foça'da sahte içki operasyonu: 9 gözaltı

Foça'da sahte içki operasyonu: 9 gözaltı

SGK yılda 1 kez ödüyor! Milyonlara ücretsiz…

SGK yılda 1 kez ödüyor! Milyonlara ücretsiz…

Oruç Reis'in dönüşüne 4 gerekçe

Oruç Reis'in dönüşüne 4 gerekçe

e-YDS sınav giriş belgesi alma ekran! e-YDS sınav giriş yerleri açıklandı 2020!

e-YDS sınav giriş belgesi alma ekran! e-YDS sınav giriş yerleri açıklandı 2020!

Sıradaki Haber