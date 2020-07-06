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06.07.2020 - 17:33 | | DHA

Maskesiz 2 kişinin kendilerini uyaran otobüs şoförünü darbettiği anlar kamerada

Mersin'in Tarsus ilçesinde, maskesiz belediye otobüsüne binmeye çalışan 2 kişi, kendilerini uyaran şoför M.T.'yi (65) darbetti. M.T. hastaneye kaldırılırken, polis saldırganların yakalanması için çalışma başlattı. M.T.'nin darbediliği anlar otobüsün güvenlik kamerası görüntülerine anbean yansıdı.

Maskesiz 2 kişinin kendilerini uyaran otobüs şoförünü darbettiği anlar kamerada

Olay, dün gece saatlerinde, Yarbay Şemsettin Mahallesi Muhtarlığı önünde meydana geldi. Duraktan belediye otobüsüne binmeye çalışan maskesiz 2 kişiyi, otobüs şoförü M.T. maskesiz otobüse binemeyecekleri konusunda uyardı. 2 kişi, uyarıyı dikkate almayıp, maskesiz otobüse binmek için ısrar etti. Bu sırada 2 kişiden biri, otobüse binip küfrettiği M.T.'yi yumruklamaya başladı. Otobüs şoförü M.T.'nin darbedildiğini gören çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. 2 saldırgan olay yerinden kaçarken, gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan M.T. hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan, M.T.'nin darbediliği anlar otobüsün güvenlik kamerası görüntülerine anbean yansıdı.

Polis ekipleri, saldırganların yakalanması için başlattığı çalışma kapsamında otobüsteki kamera kayıtlarını incelemeye alıp, çalışma başlattı.

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