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21.11.2020 - 01:07 | | DHA

Maskesiz gezen kadın işlem yapan polislere tepki gösterdi

İzmir'in Konak ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulama yapan polis ekipleri ile maskesiz gezen iki kadın arasında gerginlik yaşandı. Haklarında işlem yapılan 2 kadın daha sonra polise mukavemette bulunduğu gerekçesiyle polis merkezine götürüldü.

Maskesiz gezen kadın işlem yapan polislere tepki gösterdi

Olay, saat 21.00 sıralarında Alsancak Semti Kordon'da meydana geldi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında, Kordon'da uygulama yapan polis ekipleri, maskesiz bir vatandaşı durdurarak işlem yaptı. Uygulamaya devam eden ekipler, sahilde yürüyüş yapan ve maske takmayan iki kadını durdurdu. Polis, iki kadına maskesiz oldukları gerekçesiyle işlem yapacaklarını belirterek kimlik talep etti. Fakat polis ekiplerinin talebine tepki gösteren kadınlardan biri kimlik ibraz etmeyerek ekiplerle tartışmaya başladı. 

Maskesiz gezen kadın işlem yapan polislere tepki gösterdi

'BENİM CANIMI SIKMASINLAR POLİSMİŞ, NE BUNLAR YA'

Gerginliğin artması ile kimlik ibrazında bulunmayan kadın, polise ekiplerinin terbiyesizlik yaptığını iddia ederek "Ne yapacaksın tutuklayacak mısınız beni, hadi tutuklayın" şeklinde bağırmaya başladı. Polisin uyarması üzerine tepkisini sürdürmeye devam eden kadın, "Benim canımı sıkmasınlar polismiş, ne bunlar ya, ne sanıyorlar bunlar kendini" diye konuştu.

Görüntü alan basın mensuplarına da tepki gösteren kadın, "Sen de çek öldün, çekemedin öldün, çek hadi" dedi. Haklarında işlem yapılan iki kadın daha sonra polise mukavemette bulunduğu gerekçesiyle polis merkezine götürüldü. Polis memurlarının, hakarette bulunduğu gerekçesiyle kadından şikayetçi oldukları öğrenildi.

Maskesiz gezen kadın işlem yapan polislere tepki gösterdi

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