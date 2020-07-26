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26.07.2020 - 17:20 | | DHA

Maskesiz giriş yasaklanmıştı! İstiklal Caddesi'nde şok eden manzara

Coronavirüsle mücadele kapsamında uzun bir süre sessizliğin hakim olduğu İstiklal Caddesi normalleşme süreciyle birlikte her geçen gün eski günlerine dönmeye başladı.

Maskesiz giriş yasaklanmıştı! İstiklal Caddesi'nde şok eden manzara

Kurban Bayramının da yaklaşmasıyla İstiklal Caddesi'ni alışverişe gelen vatandaşlar doldurdu. Bayram alışverişlerini son ana bırakmak istemeyen vatandaşların caddede bulunan mağazaları tercih ettiği görüldü. Tüm uyarılara rağmen kimi vatandaşlar halen maske takmazken kimilerinin ise maskeyi uygun şekilde kullanmaması, sosyal mesafe kurallarına uymamaları dikkat çekti.

Beyoğlu Kaymakamlığı Hıfzısıhha İlçe Kurulu tarafından koronavirüsle mücadele kapsamında 8 Mayıs tarihinde Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ne maskesiz giriş yasaklanmıştı.

 

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