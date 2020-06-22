Maskesiz sokağa çıkma yasağı hangi illerde? Maskesiz gezmenin cezası kaç TL?

Son dakika haberleri arasında sık sık gündeme gelen corona virüs tedbirlerinin arasında sosyal mesafe ve maske kullanımına büyük önem veriliyor. 1 Haziran 2020 tarihinden itibaren normalleşme sürecine geçtik. Fakat bu önlemlerin tamamen ortadan kalkması anlamına gelmiyor. Kendi sağlığımız ve diğer insanların sağlığı için sosyal mesafeye ve maske kullanımına dikkar etmeliyiz. Bu önemli tedbirler için İçişleri Bakanlığı tarafından son dakika haberi geldi ve alınan karar bugün başladı. Artık maskesiz sokağa çıkmak yasak. Maskesiz sokağa çıkan her kişiye ceza kesilecek. Peki Maskesi gezmenin cezası kaç TL? Maskesiz sokağa çıkma yasağı hangi illerde?

MASKESİZ GEZMENİN CEZASI KAÇ TL?

22 Haziran Pazartesi günü itibarıyla maske takma zorunluluğuna uymayanlara ülke genelinde uygulama birliği olacak şekilde Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi uyarınca 900 lira idari para cezası kesilecek.

MASKESİZ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI HANGİ İLLERDE?

Bugün itibarıyla maske takma zorunluluğuna uymayanlara ülke genelinde uygulama birliği olacak şekilde Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282’nci maddesi uyarınca idari para cezası kesilecek.

Maskenin, 51 ilde hayatın tüm alanlarında, 30 ilde ise alışveriş merkezi, market, restoran, kafe ve kuaför gibi insanların toplu halde bulunduğu iş yerlerinde takılması zorunluluğu bulunuyor.

İŞTE O İLLER

Adıyaman, Ankara, İstanbul, Bursa, Afyonkarahisar, Amasya, Ardahan, Aydın, Balıkesir, Bartın, Batman, Bolu, Burdur, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Iğdır, Isparta, Kahramanmaraş, Karabük, Kayseri, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Rize, Osmaniye, Sakarya, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tokat, Tunceli, Uşak, Yalova, Zonguldak, Bitlis'te maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı.

Yeni tip corona virüs (Covid-19) tedbirlerinden maske kullanımı zorunluluğuna ilişkin 81 il valiliğine 18 Haziran'da talimat gönderen Bakanlık, 22 Haziran Pazartesi gününe kadar bu kuralı ihlal edenlerin uyarılıp bilgilendirilmesini, o tarihten itibaren de 900 lira idari para cezası uygulanmasını istemişti.