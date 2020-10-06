MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Maskesiz yakalandı, polislere teşekkür etti
ABONE OL
06.10.2020 - 10:36 | | İHA

Maskesiz yakalandı, polislere teşekkür etti

Bayburt’ta kurulan meyve, sebze satışının yapıldığı pazarda polis ekipleri korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında maske, mesafe ve hijyen denetiminde bulundu. Maskesiz yakalanan bir vatandaş kendisini uyaran polislere teşekkür ederken maskeyi çenesine takan bir satıcıda “Arada bir sigara içiyorum idare edin” savunması yaptı.

Bayburt'ta korona virüs denetimleri polisler tarafından sıkı bir şekilde sürdürülüyor. Hafta içi kurulan halk pazarında denetimlerini sürdüren ekipler, halkın yoğun olduğu pazar yerlerinde, vatandaşları maske ve mesafe kuralına karşı uyararak, kurallara uymayan kişilere de ceza yazdı. Polisler, maskesi olduğu halde maskeyi doğru takmayan vatandaşları maskenin doğru kullanması konusunda ikaz ederek, sosyal mesafe kuralını da hatırlattı.

Maske konusunda kendisini uyaran pazar esnafı, polisten özür dileyerek, uyarıdan dolayı polislere teşekkür etti.
Maskesi çenesine takılı halde polislere denk gelen bir satıcının “Arada bir sigara içiyorum idare edin” savunması ise adeta pes dedirtti.

Maskesiz yakalandı, polislere teşekkür ettiBayburt’ta kurulan meyve, sebze satışının yapıldığı pazarda polis ekipleri korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında maske, mesafe ve hijyen denetiminde bulundu. Maskesiz yakalanan bir vatandaş kendisini uyaran polislere teşekkür ederken maskeyi çenesine takan bir satıcıda “Arada bir sigara içiyorum idare edin” savunması yaptı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sakarya’da parti! Polis görüntüleri paylaşanların peşinde

Sakarya’da parti! Polis görüntüleri paylaşanların peşinde

Milyonları ilgilendiriyor ve belli oldu! 25 yaş altı ve 50 yaş üstü...

Milyonları ilgilendiriyor ve belli oldu! 25 yaş altı ve 50 yaş üstü...

PKK onu 18 yaşındayken kandırdı

PKK onu 18 yaşındayken kandırdı

Kanınız çekilecek! Kızına cinsel saldırıda bulundu, 2 bebeği öldürdü

Kanınız çekilecek! Kızına cinsel saldırıda bulundu, 2 bebeği öldürdü

Sıradaki Haber