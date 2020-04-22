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22.04.2020 - 16:25 |

Maslak kırmızı-beyaz...

 TBMM'nin 100'uncu açılış yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesinde Maslak'ta bulunan gökdelenler dev Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle donatıldı. Gökdelenler havadan fotoğraflandı.

Maslak kırmızı-beyaz...

Corona virüs salgını nedeniyle büyük çoğunluğu evden çalışma sistemine geçen şirketlerin bulunduğu Maslak'taki gökdelenler 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk bayramı öncesinde kırmızı-beyaza büründü.

Bölgede bulunan çok sayıda gökdelene Atatürk posteri ve Türk bayrakları asıldı. Havadan görüntülenen bölgede dev Türk bayrakları görsel şölen oluşturdu.

Bakan Selçuk: Uzaktan eğitimde 23 Nisan kutlamaları başladıMilli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Uzaktan eğitimde 23 Nisan kutlamaları başladı, şenliğiniz daim, bayramımız kutlu olsun çocuklar" mesajını paylaştı.
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