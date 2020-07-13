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13.07.2020 - 11:29 |

MasterChef 2020 ne zaman başlıyor? MasterChef Türkiye 2020 yarışmacıları kimler?

TV8 kanalının sevilen yarışmaları arasında bulunan MasterChef Türkiye 2020 sezonu ne zaman başlıyor? Geçtiğimiz yıl büyük ilgi gören MasterChef Türkiye'de birbirinden renkli ve yetenekli yarışmacılar vardı. Peki bu yıl MasterChef Türkiye yarışmacıları kimler, büyük mücadele ne zaman başlıyor?

Toplam üç jüri ve yarışmacılardan oluşan MasterChef Türkiye'nin büyük izleyici kitlesi bulunuyor. Somer şef, Danilo şey ve Mehmet şefin yer aldığı jüri, yarışmacılara ter döktürmeye hazır. TV8 kanalında yayınlanan ve ilk bölüm yayın tarihi duyurulan MasterChef Türkiye için heyecan dorukta. Peki MasterChef Türkiye ne zaman başlıyor, yarışmacıları kimler?

MASTERCHEF TÜRKİYE 2020 NE ZAMAN BAŞLIYOR?

MasterChef Türkiye 2020 sezonu 17 Temmuz 2020 Cuma günü başlıyor.

MASTERCHEF TÜRKİYE 2020 YARIŞMACILARI İÇİN TIKLAYINIZ

 

 

 

    Rize'deki sel felaketinden inanılmaz görüntüler!Rize'nin Çayeli ilçesine bağlı Madenli beldesinde meydana gelen sel, ırmağın akış yönünü değiştirdi. Önüne gelen ağaç ve odun parçalarını yolda sürükleyen sel suları, beldede yaşayanlar tarafından cep telefonu kamerasıyla da görüntülendi. Görüntülerde, sağanağın ardından ırmaktaki su seviyesinin aniden yükselip, çevredeki beton yola taştığı ve sel sularının odun parçalarını hızla sürüklediği anlar yer alıyor.
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