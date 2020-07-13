MasterChef 2020 ne zaman başlıyor? MasterChef Türkiye 2020 yarışmacıları kimler?

Toplam üç jüri ve yarışmacılardan oluşan MasterChef Türkiye'nin büyük izleyici kitlesi bulunuyor. Somer şef, Danilo şey ve Mehmet şefin yer aldığı jüri, yarışmacılara ter döktürmeye hazır. TV8 kanalında yayınlanan ve ilk bölüm yayın tarihi duyurulan MasterChef Türkiye için heyecan dorukta. Peki MasterChef Türkiye ne zaman başlıyor, yarışmacıları kimler?

MASTERCHEF TÜRKİYE 2020 NE ZAMAN BAŞLIYOR?

MasterChef Türkiye 2020 sezonu 17 Temmuz 2020 Cuma günü başlıyor.

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