13.07.2020 - 11:29 |
MasterChef 2020 ne zaman başlıyor? MasterChef Türkiye 2020 yarışmacıları kimler?
TV8 kanalının sevilen yarışmaları arasında bulunan MasterChef Türkiye 2020 sezonu ne zaman başlıyor? Geçtiğimiz yıl büyük ilgi gören MasterChef Türkiye'de birbirinden renkli ve yetenekli yarışmacılar vardı. Peki bu yıl MasterChef Türkiye yarışmacıları kimler, büyük mücadele ne zaman başlıyor?
Toplam üç jüri ve yarışmacılardan oluşan MasterChef Türkiye'nin büyük izleyici kitlesi bulunuyor. Somer şef, Danilo şey ve Mehmet şefin yer aldığı jüri, yarışmacılara ter döktürmeye hazır. TV8 kanalında yayınlanan ve ilk bölüm yayın tarihi duyurulan MasterChef Türkiye için heyecan dorukta. Peki MasterChef Türkiye ne zaman başlıyor, yarışmacıları kimler?
MASTERCHEF TÜRKİYE 2020 NE ZAMAN BAŞLIYOR?
MasterChef Türkiye 2020 sezonu 17 Temmuz 2020 Cuma günü başlıyor.
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