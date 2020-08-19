MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Masterchef eleme adayları kimler oldu 18 Ağustos 2020? Masterchef'te hangi takım kazandı?
ABONE OL
19.08.2020 - 11:04 |

Masterchef eleme adayları kimler oldu 18 Ağustos 2020? Masterchef'te hangi takım kazandı?

Masterchef'te eleme adaylarının kimler olduğu merak ediliyor. Dün akşam Masterchef Türkiye'de takım oyunu oynanandı. Kıyasıya rekabeti kaybeden takım ise Kırımızı takım oldu. Kırmızı takımda dokunulmazlığı kazanan Duygu eleme potasına bir isim söyledi. İşte 18 Ağustos Masterchef eleme adayları...

Masterchef eleme adayları kimler oldu 18 Ağustos 2020? Masterchef'te hangi takım kazandı?

Masterchef Türkiye'de Kırmızı ve Mavi takım kazanmak için yarıştılar. Masterchef Türkiye'de oyunu kazanan taraf mavi takım oldu. Yarışmayı kaybeden Kırmızı takım ise eleme adayları belirledi. İlk eleme adayını dokunulmazlık kazanan yarışmacı Duygu söylerken ikinci eleme adayı ise Kırmızı takım yarışmacılarının verdiği oylara göre belirlendi. Peki 18 Ağustos Masterchef'te eleme adayları kimler oldu?

MASTERCHEF'TE ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Masterchef'te takım oyununu kaybeden Kırımızı takım eleme adayları belirlendi. Kırmızı takımın oynadığı dokunulmazlık oyununu kazanan isim Duygu oldu.

Duygu eleme adayı olarak Celal'in adını verdi.

Kırımız takım yarışmacıları gerçekleştirdiği konseyde ise ikinci eleme adayı olarak Sedat'ın adı çıktı.

Eleme potasında Celal ve Sedat bulunuyor.

Yine bankta uyuyan şahsın cüzdanını çalmak isterken kameralara yakalandıGeçtiğimiz günlerde Kadıköy’de bankta uyuyan bir vatandaşın cüzdanını çalmaya çalışan şahıs yine aynı yerde başka bir vatandaşın cüzdanını güpegündüz çalmaya çalıştı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika... Giresun'da, 65 yaş ve üzeri için flaş karar!

Son dakika... Giresun'da, 65 yaş ve üzeri için flaş karar!

Memur, emekli, EYT'li, işçi herkesi ilgilendiriyor! Ücretsiz ve şifresiz...

Memur, emekli, EYT'li, işçi herkesi ilgilendiriyor! Ücretsiz ve şifresiz...

İşte CHP MYK'nın perde arkası! Kılıçdaroğlu talimat verdi

İşte CHP MYK'nın perde arkası! Kılıçdaroğlu talimat verdi

Batman'da 17 ev, karantinaya alındı

Batman'da 17 ev, karantinaya alındı

Sıradaki Haber