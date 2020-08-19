Masterchef eleme adayları kimler oldu 18 Ağustos 2020? Masterchef'te hangi takım kazandı?

Masterchef Türkiye'de Kırmızı ve Mavi takım kazanmak için yarıştılar. Masterchef Türkiye'de oyunu kazanan taraf mavi takım oldu. Yarışmayı kaybeden Kırmızı takım ise eleme adayları belirledi. İlk eleme adayını dokunulmazlık kazanan yarışmacı Duygu söylerken ikinci eleme adayı ise Kırmızı takım yarışmacılarının verdiği oylara göre belirlendi. Peki 18 Ağustos Masterchef'te eleme adayları kimler oldu?

MASTERCHEF'TE ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Masterchef'te takım oyununu kaybeden Kırımızı takım eleme adayları belirlendi. Kırmızı takımın oynadığı dokunulmazlık oyununu kazanan isim Duygu oldu.

Duygu eleme adayı olarak Celal'in adını verdi.

Kırımız takım yarışmacıları gerçekleştirdiği konseyde ise ikinci eleme adayı olarak Sedat'ın adı çıktı.

Eleme potasında Celal ve Sedat bulunuyor.