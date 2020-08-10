MasterChef Kayhan Özekin kimdir? Kaç yaşında ve nereli?

MasterChef'te ikinci tur başlıyor. 14 isimden 8'i bu hafta belli olacak ve 16 kişilik kadro tamamlanacak. Bu 14 isimden biri de Kayhan Özekin... Bu akşam bir tartışma da yaşayacak olan Özekin'in biyografisi epey merak ediliyor.

MASTERCHEF TÜRKİYE YARIŞMASICI KAYHAN ÖZEKİN KİMDİR?

Kayhan Özekin, 33 yaşında. Etiler Turizm Otelcilik Lisesi mezunu. Kayhan Özekin, evli ve beş yaşında bir kızı var. Çok heyecanlı olan Kayhan Özekin, sunumu boyunca sürekli konuşması nedeniyle Mehmet Şef tarafından birkaç kez uyarıldı.

MasterChef Türkiye'de olma sebebini sıkı bir José Mourinho hayranı olan ve buna bağlı olarak futboldan verdiği örnekle açıklayan Kayhan Özekin, başaracağına olan kendine olan inancı olmasını gösterdi.