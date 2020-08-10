10.08.2020 - 15:28 |
MasterChef Kayhan Özekin kimdir? Kaç yaşında ve nereli?
MasterChef'in 2. turu bu akşam başlıyor. 14 yarışmacı adını asıl kadroya yazdırmak için ter dökecek. Bu senenin en renkli yarışmacılarından biri ise Kayhan Özekin... Peki Kayhan Özekin kimdir?
MasterChef'te ikinci tur başlıyor. 14 isimden 8'i bu hafta belli olacak ve 16 kişilik kadro tamamlanacak. Bu 14 isimden biri de Kayhan Özekin... Bu akşam bir tartışma da yaşayacak olan Özekin'in biyografisi epey merak ediliyor.
MASTERCHEF TÜRKİYE YARIŞMASICI KAYHAN ÖZEKİN KİMDİR?
Kayhan Özekin, 33 yaşında. Etiler Turizm Otelcilik Lisesi mezunu. Kayhan Özekin, evli ve beş yaşında bir kızı var. Çok heyecanlı olan Kayhan Özekin, sunumu boyunca sürekli konuşması nedeniyle Mehmet Şef tarafından birkaç kez uyarıldı.
MasterChef Türkiye'de olma sebebini sıkı bir José Mourinho hayranı olan ve buna bağlı olarak futboldan verdiği örnekle açıklayan Kayhan Özekin, başaracağına olan kendine olan inancı olmasını gösterdi.
Endonezya'daki Sinabung Yanardağı’nda 3 gün içinde ikinci kez patlama meydana geldiEndonezya'nın Sumatra adasındaki Sinabung Yanardağı Pazartesi günü üç gün içinde ikinci kez patladı. Volkanoloji ve Jeolojik Afet Azaltma Merkezi (PVMBG),Sinabung Yanardağı'ndan püsküren kül ve dumanın, yanardağın kraterinden 5 bin metre yüksekliğe ulaştığını açıkladı. PVMBG yetkilisi Simpang ve Merdeka bölgelerindeki yerel halk ve turistleri etkili olan kül yağmurlarına karşı uyarıda bulundu.Öte yandan Endonezya'da yaklaşık 130 aktif yanardağ bulunuyor.