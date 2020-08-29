29.08.2020 - 01:16 |
MasterChef ödül oyununu kim kazandı? Erkekler mi, kadınlar mı? (28 Ağustos)
MasterChef 39. bölümü dün akşam ekranlara geldi. Yarışmanın son bölümünde erkekler ve kadınlar yine iki gruba ayrıldı ve ödül oyununa çıktılar. Peki ödül oyununu kim kazandı?
MasterChef'in 39. bölümü dün akşam seyirciyle buluştu. Son bölümde yarışmacılar ödül oyununa çıktılar. Erkekler ve kadınlar 2 gruba ayrılıp teke tek düello yaptı. Şimdi yarışmayı kazanan takım merak ediliyor.
ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?
Dün akşam yarışmacılar sütlü tatlıları en güzel şekilde yapmaya çalıştı. Oyun sonunda 4-2'lik skorla galip gelen taraf erkekler oldu. Erkekler 10 bin TL'lik ödülü ikince kez kazanmış oldu.
MEHMET ŞEF TANYA'YA ESTİ GÜRLEDİ
MasterChef Türkiye'nin ödül oyununda sert rüzgarlar esti. Furkan ile krem karamel oyununda yarışan Tanya'nın tatlısını yapamamasına rağmen gülmesine çok kızan Mehmet Şef ağzına geleni söyledi.
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