09.08.2020 - 23:43 |
Masterchef Türkiye kim kazandı? 9 Ağustos MasterChef Türkiye son final turunda yarışmaya kim devam edecek?
MasterChef Türkiye yarışması için ana kadro yarışmacıları seçilmeye devam ediyor. Toplam 16 ismin yarışacağı MasterChef Türkiye'de bu akşam final turu oynandı. Geçtiğimiz günlerde yarışmaya hak kazanan isimlerin yanında yer almak isteyen yarışmacılar, bugün yaratıcılığını konuşturdu. Peki MasterChef Türkiye kim kazandı?
Büyük beğeniyle izlenilen MasterChef Türkiye yarışmasında bu akşam heyecan dolu dakikalar yaşandı. MAsterChef Türkiye'nin ana kadrosuna girmek için mücadele eden isimlerden hangisi başarılı oldu. Danilo Şef, Somer Şef ve Mehmet Şefin değerlendirdiği yarışmada önümüzdeki bölümlerde de ter dökecek isim kim oldu?
MASTERCHEF TÜRKİYE KİM KAZANDI?
MasterChef Türkiye'de bu akşam kazanan yarışmacı açıklandığında haberimizde yer vereceğiz.
MASTERCHEF ANA KADRO YARIŞMACILARI
Serhat
Duygu
Özgül
Emir
Ayyüce
Sedat
Esra