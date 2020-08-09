Masterchef Türkiye kim kazandı? 9 Ağustos MasterChef Türkiye son final turunda yarışmaya kim devam edecek?

Büyük beğeniyle izlenilen MasterChef Türkiye yarışmasında bu akşam heyecan dolu dakikalar yaşandı. MAsterChef Türkiye'nin ana kadrosuna girmek için mücadele eden isimlerden hangisi başarılı oldu. Danilo Şef, Somer Şef ve Mehmet Şefin değerlendirdiği yarışmada önümüzdeki bölümlerde de ter dökecek isim kim oldu?

MASTERCHEF TÜRKİYE KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye'de bu akşam kazanan yarışmacı açıklandığında haberimizde yer vereceğiz.

MASTERCHEF ANA KADRO YARIŞMACILARI

Serhat

Duygu

Özgül

Emir

Ayyüce

Sedat

Esra