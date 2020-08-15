MasterChef Türkiye kim kazandı? 14 Ağustos kim ana kadroya seçildi?

TV8 kanalının büyük beğeniyle izlenilen yarışması MasterChef Türkiye'de heyecan dorukta. MasterChef Türkiye'de 16 kişilik ana kadronun 12 ismi yaptığı yemeklerle jüri tarafından seçildi. Ana kadroya 4 ismin daha katılacağı MasterChef Türkiye'de bu akşam yemeği beğenilen kişi kim oldu? Masterchef Türkiye kim kazandı?

MASTERCHEF TÜRİYE KİM KAZANDI?

Masterchef Türkiye'de 14 Ağustos 2020 Cuma akşamı ana kadroya seçilen isim Uğur oldu.

MASTERCHEF TÜRKİYE YARIŞMACILARI KİMLER? (2020)

16'ya çıkan ilk 8 yarışmacı şöyle:

Serhat

Duygu

Özgül

Emir

Ayyüce

Sedat

Esra

Furkan



İkinci grupta ilk 16'ya kalan yarışmacılar

Barbaros

Tanya

Berk

Eray

Uğur