15.08.2020 - 00:15 |
MasterChef Türkiye kim kazandı? 14 Ağustos kim ana kadroya seçildi?
MasterChef Türkiye yarışmasının ana kadrosuna katılmak için mücadele devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde ilk grupta kazanan 6 yarışması belirlendi. İkinci grupta ise ana kadroya seçilen 4 yarışmacı açıklandı. Her gün biri seçilen ana kadroda şimdiye kadar kimler oldu? MasterChef Türkiye'de bu akşam kim kazandı?
TV8 kanalının büyük beğeniyle izlenilen yarışması MasterChef Türkiye'de heyecan dorukta. MasterChef Türkiye'de 16 kişilik ana kadronun 12 ismi yaptığı yemeklerle jüri tarafından seçildi. Ana kadroya 4 ismin daha katılacağı MasterChef Türkiye'de bu akşam yemeği beğenilen kişi kim oldu? Masterchef Türkiye kim kazandı?
MASTERCHEF TÜRİYE KİM KAZANDI?
Masterchef Türkiye'de 14 Ağustos 2020 Cuma akşamı ana kadroya seçilen isim Uğur oldu.
MASTERCHEF TÜRKİYE YARIŞMACILARI KİMLER? (2020)
16'ya çıkan ilk 8 yarışmacı şöyle:
Serhat
Duygu
Özgül
Emir
Ayyüce
Sedat
Esra
Furkan
İkinci grupta ilk 16'ya kalan yarışmacılar
Barbaros
Tanya
Berk
Eray
Uğur
Berat Albayrak açıkladı: Ekonomide milli bağımsızlığın bir bedeli varBakan Albayrak, "Ekonomide MİLLİ BAĞIMSIZLIĞIN bir bedeli var. Bizim ecdadımız bu bedeli canı pahasına SAYISIZ kere ÖDEDİ. Sıra bizde! Biz BUGÜN bağımsızlık mücadelesinde taşın altına elimizi değil, YÜREĞİMİZİ koyuyoruz. Allah yar ve yardımcımız olsun." dedi.