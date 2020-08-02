MasterChef yeni bölüm ne zaman? MasterChef yeni bölüm fragmanı yayınlandı

Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danillo Zanna'nın jüri üyeliğini yaptığı MasterChef Türkiye;'de düellolarda kazananlar isimler belirlendi. Düelloları kazanan isimler arasında 16 kişi ana kadroya girecek. Peki MasterChef yeni bölüm ne zaman?

MASTERCHEF YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

MasterChef Türkiye'nin 14. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. MasterChef Türkiye'nin yeni bölümü ise 3 Ağustos pazartesi günü izleyicilerle buluşacak.