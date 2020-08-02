02.08.2020 - 16:45 |
MasterChef yeni bölüm ne zaman? MasterChef yeni bölüm fragmanı yayınlandı
MasterChef Türkiye'nin yeni sezonu TV8 ekranlarında izleyicilerle buluşturuyor. MasterChef yeni turunda yarışmada yer alacak 16 isim belirlenecek. MasterChef Türkiye'nin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda yeni bölüm tarihi belli oldu. İşte MasterChef'in yeni bölüm tarihi...
Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danillo Zanna'nın jüri üyeliğini yaptığı MasterChef Türkiye;'de düellolarda kazananlar isimler belirlendi. Düelloları kazanan isimler arasında 16 kişi ana kadroya girecek. Peki MasterChef yeni bölüm ne zaman?
MASTERCHEF YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?
MasterChef Türkiye'nin 14. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. MasterChef Türkiye'nin yeni bölümü ise 3 Ağustos pazartesi günü izleyicilerle buluşacak.
Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: 4 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildiMilli Savunma Bakanlığı, Kuzey Irak'ta bulunan Zap bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı teröristin düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Bakanlık, teröristlerin vurulma anına yönelik görüntüleri de paylaştı.