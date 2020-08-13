13.08.2020 - 14:50 |
Masterchef'te dün akşam kim kazandı? 13 Ağustos'ta Masterchef'te finale kim çıktı?
Masterchef'in dün yayınlanan bölümünde yarışmacılar ilk etapta lazanya yaptılar. En iyi lazanayayı yapan 6 isim ana kadroya girmek için yaratıcılık turunda yarıştılar. Yaratıcılık turunda ana malzeme olarak un ve şeker verildi. Peli 13 Ağustos Masterchef'te kim seçildi? Hangi isim kazandı?
Masterchef Türkiye'de kıyasıya rekabet kaldığı yerden ilerliyor. Yarışmacılar 16 kişilik ana kadroya girmek için birbirleri ile yarışıyorlar. Dün yayınlanan Masterchef Türkiye'de 11.finalist belli oldu. Peki 13 Ağustos Masterchef'te kim kazandı?
MASTERCHEF'TE DÜN İLK 6'YE KİMLER KALDI?
Masterchef'in dün yayınlanan bölümünde Lazanayayı en iyi yapan 6 kişi; Uğur, Berk, Eray, Gülşah, Celal ve Kayhan oldu.
MASTERCHEF'TE DÜN KİM SEÇİLDİ?
13 Ağustos tarihinde yayınlanan MasterChef Türkiye programında ana kadroya giren isim Berk oldu.
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