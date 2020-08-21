MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Masterchef'te dün akşam kim kazandı? 20 Ağustos Masterchef ödül oyununu kim kazandı?
ABONE OL
21.08.2020 - 10:26 |

Masterchef'te dün akşam kim kazandı? 20 Ağustos Masterchef ödül oyununu kim kazandı?

Masterchef'in dün yayınlanan bölümde yarışmacılar Masterclass eğitimi aldılar.Yeni sezonun ilk Masterclass dersinde yarışmacılar sebze ve et kesme eğitimi aldılar. En iyi şekilde verilen eğitimi uygulayan 4 kişi ödül için rekabet ettiler. Peki Masterchef'te dün akşam kim kazandı?

Masterchef'te dün akşam kim kazandı? 20 Ağustos Masterchef ödül oyununu kim kazandı?

Masterchef'te rekabet tüm hızıyla devam ediyor. 20 Ağustos'ta ekrana gelen Masterchef Türkiye'de Mehmet Şef, yarışmacılar Masterclass eğitimi verdi. Eğitimde görülen teknikleri en iyi uygulayan 4 kişi ödülü kazanmak için yarıştılar. Peki dün akşam Masterclass'ı kim kazandı?

MASTERCHEF'TE DÜN AKŞAM KİM KAZANDI?

Masterchef'te dün ekranlara gelen Masterclass eğitiminde teknikleri en iyi uygulayan 4 isim: Berk, Barbaros,Uğur ve Serhat oldu.

4 isim arasında gerçekleşen yarışı kazanan isim ise Serhat oldu.

Açığa aldıran gözaltı görüntüleri...Kadıköy’de maskesini çenesine takan 20 yaşındaki Rana Batı ile denetim yapan iki polis arasında yaşanan arbede görüntüleri büyük yankı uyandırırken polisler açığa alındı. Rana Batı o anları anlattı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

HES kodu nedir, nasıl alınır? ÖSYM başvuruları için HES kodu nereden alınır?

HES kodu nedir, nasıl alınır? ÖSYM başvuruları için HES kodu nereden alınır?

EYT'li, memur, emekli, engelli milyonları ilgilendiriyor! Artık kimse yapamaz...

EYT'li, memur, emekli, engelli milyonları ilgilendiriyor! Artık kimse yapamaz...

Bülent Kahraman istifayı anlattı: Gıyabımda alınmış bir karardı

Bülent Kahraman istifayı anlattı: Gıyabımda alınmış bir karardı

YKS tercih sonuçları bugün mü açıklanıyor? YKS tercih sonuçları 2020 sorgulama ÖSYM: sonuc.osym.gov.tr

YKS tercih sonuçları bugün mü açıklanıyor? YKS tercih sonuçları 2020 sorgulama ÖSYM: sonuc.osym.gov.tr

Sıradaki Haber