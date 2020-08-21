21.08.2020 - 10:26 |
Masterchef'te dün akşam kim kazandı? 20 Ağustos Masterchef ödül oyununu kim kazandı?
Masterchef'in dün yayınlanan bölümde yarışmacılar Masterclass eğitimi aldılar.Yeni sezonun ilk Masterclass dersinde yarışmacılar sebze ve et kesme eğitimi aldılar. En iyi şekilde verilen eğitimi uygulayan 4 kişi ödül için rekabet ettiler. Peki Masterchef'te dün akşam kim kazandı?
Masterchef'te rekabet tüm hızıyla devam ediyor. 20 Ağustos'ta ekrana gelen Masterchef Türkiye'de Mehmet Şef, yarışmacılar Masterclass eğitimi verdi. Eğitimde görülen teknikleri en iyi uygulayan 4 kişi ödülü kazanmak için yarıştılar. Peki dün akşam Masterclass'ı kim kazandı?
MASTERCHEF'TE DÜN AKŞAM KİM KAZANDI?
Masterchef'te dün ekranlara gelen Masterclass eğitiminde teknikleri en iyi uygulayan 4 isim: Berk, Barbaros,Uğur ve Serhat oldu.
4 isim arasında gerçekleşen yarışı kazanan isim ise Serhat oldu.