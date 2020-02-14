Matematikte dünya şampiyonu oldu! Başarısının sırrını açıkladı

Kemalpaşa Merkez Atatürk İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencisi Elanur Akıncı, 7 bin 328 kişinin katıldığı 'Uluslararası Caribou Matematik Yarışması'nda dünya birinciliğini elde etti. Kanada merkezli olarak internet üzerinden düzenlenen yarışmada dünya birincisi olan ve Türkiye gündemine oturan Akıncı, herkesi gururlandırdı. Türkiye'yi temsil eden, başarısı ve matematik zekasıyla büyük takdir toplayan Akıncı'ya birçok ünlü isim destek oldu ve bazıları burs vereceğini açıkladı. Sosyal medyada da en çok konuşulan isimlerden biri haline gelen Elanur, bu başarının ardından sırrını açıklayarak yaşıtlarına tavsiyeler verdi. Küçük yaştan beri matematiği çok sevdiğini söyleyen Elanur, "Her gün mutlaka günde en az yarım saat soru çözüyorum. Tekrar etmemin ve düzenli ders çalışmamın beni başarıya ulaştırdığını düşünüyorum. Bunun haricinde yemek ve uyku düzenime de dikkat ediyorum. Günde ortalama 10 saat uyuyorum. Zeka oyunları oynuyorum, sosyal aktivitelere katılıyorum" dedi.

'BAŞARIYA GÖTÜREN ŞEY DÜZENLİ ÇALIŞMAK'

Sınıf öğretmeninin ve matematik öğretmeninin kendine çok yardımcı olduğunu söyleyen Akıncı, "Beni başarıya götüren şeyin düzenli çalışmak olduğunu düşünüyorum. Sınava girecek arkadaşlarım da benim gibi günde en az yarım saat soru çözsünler. Bu kadar büyük bir başarı elde edeceğimi düşünmemiştim. Sınavdan çıktığımda soruların zor olduğunu düşünmüştüm. Birinci olduğumu öğrendikten sonra sınıfıma gittim, beni gören herkes alkışladı. Daha önce de bir matematik yarışmasında (Kanguru Matematik Yarışması) Türkiye 9'ncusu olmuştum. Matematiği çok seviyorum. Bana matematiği annem, ablam ve öğretmenlerim sevdirdi. Bundan sonra matematik çalışmalarına devam edip bilim insanı olmak istiyorum" diye konuştu.

Kızının başarısı nedeniyle çok mutlu ve gururlu olduğunu belirten Kezban Akıncı ise, "Elanur, matematiği ve yabancı dilleri çok seviyor. Sürekli araştırıyor ve bir şeyler öğrenmeye çalışıyor. Geçmiş soruları sıklıkla çözüyor. Hangi sınava girecekse ona yönelik çalışıyor. Birincilik bizim için sürpriz oldu. Herkes çok mutlu ve yanımızda olan herkese desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz" dede.