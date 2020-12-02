Mavi cennette inşaata devam

3 farklı akıntı sistemiyle dünyanın kendini temizleyen ender alanlarından biri olan ve Özel Çevre Koruma Alanı İlan Edilen Saros Körfezi’ne inşaasına başlanan liman projesi çevrecilere ayağa kaldırdı. Saros FSRU Gemi İskelesi’nin denizdeki yaşamı olumsuz etkileyeceğini belirten bin 38 gönüllü, proje hakkında itirazda bulunarak Edirne Bölge İdare Mahkemesi’nin yürütmeyi durdurma kararı vermesini sağladı.

Suç duyurusu!

Dosya temyiz süreci için Danıştay’da beklerken, 45 binin üzerinde ıslak imzaya rağmen doğal gaz liman inşaatı geçtiğimiz günlerde başlatıldı.

Saros’un Edirne-Keşan bölgesine yapılmak istenen doğalgaz limanı için ilk kazmanın vurulduğu arazinin sahibi Sazlıdere köyü sakini Mehmet Zeybek, inşaata kendisinin onayı alınmadan başlandığını belirterek, “Davalar devam ederken kimsenin onayı alınmadan inşaata başlamaları çok garip. Arazim hakkında acele kamulaştırma kararı verildi. Bir tebligat bile yapılmadan arazimde çalışmalara başladılar. Keşan Kaymakamlığı aracılığı ile jandarmaya ve Cumhuriyet başsavcılığına giderek ilgililer hakkında suç duyurusunda bulundum” dedi.

‘İnşaat hukuksuz’

Mahkeme kararı beklenmeden inşaata başlanmasına tepki gösteren Trakya Platformu Dönem Sözcüsü Avukat Bülent Kaçar da şunları söyledi: “Bu inşaat hukuksuzdur. Saros FSRU Limanı, körfezin doğal yapısına, turizm potansiyeline, uluslararası sözleşmelere, bilime, hukuka ve ÇED yönetmeliğine aykırıdır. 113 sayfalık bilirkişi heyet raporu bilimsel olarak bunu kanıtladı. Projede Anayasa’ya da aykırılık söz konusu. ÇED raporunda 17 kilometre boru hattının yanan orman alanlarından geçirileceği belirtilirken, 6 bin ağacı kesileceğinden bahsediliyor. Yasalara göre yanan orman alanı sadece ağaçlandırılabilir.”