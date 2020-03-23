Max Horkheimer, Theodor Adorno, Jürgen Habermas hangi sosyoloji ekolünün temsilcileridir? Kim Milyoner Olmak İster

Kim Milyoner Olmak İster yarışması, bu akşam yeni bölümüyle ekranlara geliyor. ATV'nin fenomen yarışmasının bu akşamki bölümünde oldukça ilginç bir soru soruldu. İşte cevabı oldukça merak edilen o soru:

Max Horkheimer, Theodor Adorno, Jürgen Habermas hangi sosyoloji ekolünün temsilcileridir?



Frankfurt okulu







