MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Max Horkheimer, Theodor Adorno, Jürgen Habermas hangi sosyoloji ekolünün temsilcileridir? Kim Milyoner Olmak İster
ABONE OL
23.03.2020 - 22:03 |

Max Horkheimer, Theodor Adorno, Jürgen Habermas hangi sosyoloji ekolünün temsilcileridir? Kim Milyoner Olmak İster

ATV'nin sevilen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, bu akşam yepyeni bir bölümle daha izleyenlerin karşısına çıkıyor. Bugün oldukça heyecanlı geçen yarışmada yine çarpıcı bir soru merak konusu oldu. Peki Max Horkheimer, Theodor Adorno, Jürgen Habermas hangi sosyoloji ekolünün temsilcileridir?

Max Horkheimer, Theodor Adorno, Jürgen Habermas hangi sosyoloji ekolünün temsilcileridir? Kim Milyoner Olmak İster

Kim Milyoner Olmak İster yarışması, bu akşam yeni bölümüyle ekranlara geliyor. ATV'nin fenomen yarışmasının bu akşamki bölümünde oldukça ilginç bir soru soruldu. İşte cevabı oldukça merak edilen o soru:

Max Horkheimer, Theodor Adorno, Jürgen Habermas hangi sosyoloji ekolünün temsilcileridir?

Frankfurt okulu



 

İtalya'da corona virüsten can kaybı 6 bini geçtiİtalya'da corona virüsten ölenlerin sayısı bugün 601 kişi artarak, 6 bin 77'ye yükseldi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Bakan Koca Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi ile bir araya geldi

Bakan Koca Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi ile bir araya geldi

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor ve başladı, 4 bin 380 lira.....

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor ve başladı, 4 bin 380 lira.....

ABD'de askerler sokağa indi! Ali Çınar, ABD'deki son durumu anlattı

ABD'de askerler sokağa indi! Ali Çınar, ABD'deki son durumu anlattı

Demet Akalın'ın hareketi tepki çekmişti! 'Arabadan inmediyse sorun yok'

Demet Akalın'ın hareketi tepki çekmişti! 'Arabadan inmediyse sorun yok'

Sıradaki Haber