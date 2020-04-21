MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri İnanılmaz iddia... Maydanozla beslediği tavuk desenli yumurta yumurtladı!
ABONE OL
21.04.2020 - 14:30 | | DHA

İnanılmaz iddia... Maydanozla beslediği tavuk desenli yumurta yumurtladı!

Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde bahçıvanlık yapan Gürsel Eskici'nin (58), bir arkadaşının tavsiyesi üzerine maydanozla beslediği tavuklarından birinin, maydanoz desenli yumurta yumurtladığı iddia edildi.

İnanılmaz iddia... Maydanozla beslediği tavuk desenli yumurta yumurtladı!

İddiaya göre ilçenin Bahçelerarası mevkiinde bahçesi bulunan Gürsel Eskici, arkadaşının tavsiyesi üzerine ezildiği için pazarda satamadığı maydanozları çiftliğinde beslediği tavuklara verdi. Kaynattığı maydanozun suyunu da tavukların içtiği suya karıştırdı. Bu uygulamanın ardından 10 gün sonra, Eskici'nin 10 tavuğundan biri, maydanoz desenli kahverengi yumurta yumurtladı.

Elinde maydanoz desenli 4 yumurta olduğunu belirten Gürsel Eskici, "Arkadaşımdan öğrendiğim ve araştırdığım metodu maydanozlarla tavuklarımda uygulamaya başladım. Şimdi elimde 4 tane maydanoz desenli yumurta oldu, ama yakında bütün tavuklarımın maydanoz desenli yumurtlayacağını inanıyorum" dedi.

 

 

 

 

Manisa’da 3 gün arka arkaya gökyüzünde görülen cisim heyecanlandırdıManisa’da üç gün arka arkaya gökyüzünde görüntülenen daire biçimindeki mavi renkli cisim heyecana neden oldu.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

2020 yay burcu hangi ay, hangi gün doğmuştur? Yay burcu olası doğum tarihi

2020 yay burcu hangi ay, hangi gün doğmuştur? Yay burcu olası doğum tarihi

Milyonlarca çalışanı kapsıyor! Maaşın yüzde 81'ini...

Milyonlarca çalışanı kapsıyor! Maaşın yüzde 81'ini...

Fiyatlar çakıldı, tarihte ilk yaşandı... İşte nedeni

Fiyatlar çakıldı, tarihte ilk yaşandı... İşte nedeni

Kayaçlar nasıl oluşur? Kısaca kayaçların oluşumu

Kayaçlar nasıl oluşur? Kısaca kayaçların oluşumu

Sıradaki Haber