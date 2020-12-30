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30.12.2020 - 15:57 | | DHA

Mazgaldan gelen ses mahalleliyi harekete geçirdi!

Antalya’nın Alanya ilçesinde mazgala sıkışan yavru kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Mazgaldan gelen ses mahalleliyi harekete geçirdi!

Alanya’nın Çarşı Mahallesi Helvacılar Sokak üzerindeki mazgaldan ses geldiğini fark eden mahalleli, yaptıkları kontrolde yavru bir kedinin sıkıştığını gördü. Vatandaşlar durumu Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesine bildirdi. Gelen itfaiye ekipleri, mazgalı kaldırarak kediyi sıkıştığı yerden kurtardı.

Yavru kedi kontrolü yapıldıktan sonra yaşam alanına bırakıldı.

 

 

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