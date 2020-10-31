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31.10.2020 - 17:18 |

MEB son dakika: İzmir'de okullar tatil mi? Okullar ne zaman açılacak?

İzmir'de okullar tatil mi? 30 Ekim 2020 tarihinde yaşanan 6.6'lık depremin ardından İzmir'de okullar tatil oldu mu, vatandaşlar araştırıyor. Milli eğitim Bakanlığı'ndan son dakika açıklaması geldi. Peki, okullar tatil edildi mi?

MEB son dakika: İzmir'de okullar tatil mi? Okullar ne zaman açılacak?

İzmir'de yaşanan deprem felakatinin ardından öğrenciler okulların tatil olup olmayacağını merak ediyordu. Konu ile ilgili Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan son dakika açıklaması geldi.

İZMİR'DE OKULLAR TATİL Mİ?

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, İzmir genelinde eğitime deprem nedeniyle bir hafta süreyle ara verme kararı aldıklarını bildirdi.

OKULLARDA YIKIM SÖZ KONUSU DEĞİL

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk dün yaptığı açıklamada, İzmir'de meydana gelen deprem sonrası okullarla ilgili sıkıntılı bir durumun bulunmadığını bildirmişti

Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İzmir merkezli depremde yaşamını yitiren vatandaşlara Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Bakan Selçuk, "Okullarımızla ilgili sıkıntılı bir durum bulunmuyor. Duamız ve çabamız, enkaz altındaki tüm vatandaşlarımıza sağ salim kavuşmak için." açıklamasında bulundu

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