MEB tarafından BİLSEM sonuçları açıklandı mı?

BİLSEM grup tarama sınavları 11 Ekim'de bitti. Sınavların ardından sonuç tarihi araştırılmaya başlandı. Bugünlerde 'BİLSEM sonuçları açıklandı mı, sonuçlar ne zaman açıklanacak?' sorusu yoğun şeklide yöneltiliyor.

BİLSEM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın son takvimine göre BİLSEM grup tarama sınavlarının sonuçları 14 Ekim'de açıklanacak. Fakat MEB'den saate ilişkin bir açıklama yapılmış değil. Sonuçlara itiraz başvuruları 16 Ekim ve 22 Ekim tarihleri aralığında alınacak.

İl tanılama sınav komisyonları tarafından bireysel değerlendirme randevuları 2 Kasım ve 6 Kasım tarihleri aralığında verilecek.