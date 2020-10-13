MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri MEB tarafından BİLSEM sonuçları açıklandı mı?
ABONE OL
13.10.2020 - 00:53 |

MEB tarafından BİLSEM sonuçları açıklandı mı?

BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak? Binlerce öğrenci ve veli bu soruya cevap arıyor. Sonuç tarihi yaklaştıkça heyecan katsayısı da artıyor. İşte MEB'in geçtiği sonuç tarihi...

MEB tarafından BİLSEM sonuçları açıklandı mı?

BİLSEM grup tarama sınavları 11 Ekim'de bitti. Sınavların ardından sonuç tarihi araştırılmaya başlandı. Bugünlerde 'BİLSEM sonuçları açıklandı mı, sonuçlar ne zaman açıklanacak?' sorusu yoğun şeklide yöneltiliyor.

BİLSEM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın son takvimine göre BİLSEM grup tarama sınavlarının sonuçları 14 Ekim'de açıklanacak. Fakat MEB'den saate ilişkin bir açıklama yapılmış değil. Sonuçlara itiraz başvuruları 16 Ekim ve 22 Ekim tarihleri aralığında alınacak.

İl tanılama sınav komisyonları tarafından bireysel değerlendirme randevuları 2 Kasım ve 6 Kasım tarihleri aralığında verilecek.

    Milliyet'te Gündem (13 Ekim 2020)İşte Türkiye'de ve dünyada gündemin öne çıkan başlıkları...
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Gökçeada ve Bozcaada'ya bazı feribot seferlerine fırtına engeli

    Gökçeada ve Bozcaada'ya bazı feribot seferlerine fırtına engeli

    Arabası olan herkesi ilgilendiriyor! Yeni dönem...

    Arabası olan herkesi ilgilendiriyor! Yeni dönem...

    Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ağlayarak halktan özür diledi

    Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ağlayarak halktan özür diledi

    İzmir'de sahte içkiden ölenlerin sayısı 18'e yükseldi

    İzmir'de sahte içkiden ölenlerin sayısı 18'e yükseldi

    Sıradaki Haber