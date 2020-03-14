MEB uzaktan eğitime hazır

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle ülke genelinde alınan tedbirler kapsamında ilk ve orta dereceli okullar, 30 Mart’a kadar tatil edildi. İlk hafta dersler yok, 23 Mart’tan itibaren evden uzaktan eğitim başlayacak. Bu kapsamda, haftalık ders programları yapılandırılarak, Eğitim Bilişim Ağı (EBA) ile internet üzerinden, TRT ile de televizyondan telafi eğitim desteği sunulacak. Televizyondan eğitimle ilgili ayrıntılar netleşmedi ancak uzaktan eğitimde EBA önemli bir rol oynayacak.



Sıkça sorulan sorular



Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), eba.gov.tr üzerinden “Sıkça Sorulan Sorular” başlığı altında, öğrenci, öğretmen ve velilerin sistemi nasıl kullanılacağını ayrıntılı şekilde anlattı. Öğrenci, öğretmen ve veli başlıkları altında, merak edilen soruları derledi. Öğrenciler için “Sayfam”, “Gruplar”, “Takvim”, “EBA Portfolyo”, “Dersler”, “Kütüphane”, “Çalışmalarım”, “Sınavlar”, “Giriş ve Üyelik” başlıkları altında yayınladı. Her başlık altında da öğrencilerden gelen sorular kapsamında, programın çalışma sistemine yönelik detaylı bilgiler bulunuyor.

Selçuk: Uzaktan eğitim 23 Mart’ta



Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, eğitimde koronavirüs tedbirleri kapsamında uzaktan eğitime ilişkin olarak açıklamalar yaptı. Bir televizyon kanalında konuyna Selçuk mevcut kanalların dışında tamamen eğitime ayrılmış birkaç televizyon kanalının söz konusu olduğunu belirterek, “Bütün ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerimiz için belirli zaman dilimleri ayrıldı ve hangi sınıf seviyesinde, hangi öğrencilerimizin, hangi dersleri, nasıl takip edebilecekleri ilan edilecek. 23 Mart günü de bunun başlangıcını da yapacağız” dedi.



Selçuk, bu anlamda sadece televizyon kanallarını yeterli bulmadıklarını, eğitim bilişim ağı denilen bir internet altyapısının olduğunu, bütün derslerin içeriklerinin, binlerce video, animasyonun, on binlerce sorunun burada mevcut olduğunu aktararak, özellikle akademik destek yazılımlarıyla 11 ve 12. sınıflar için üniversiteye hazırlanmak konusunda inanılmaz bir içerikleri olduğunu söyledi.











EBA yenilenmişti

MEB tarafından oluşturulan EBA, sosyal medya platformlarına benzer bir ara yüzle yeniden düzenlenerek; okul öncesinden 12. sınıfa kadar, yaklaşık 18 milyon öğrenci, 1 milyonu aşkın öğretmen ve velilerin hizmetine girdi. Bakan Selçuk, Şubat 2020’de, yeni EBA’yı tanıtmıştı, bu haliyle ilk uygulaması da Elazığ depremi sonrasındaki telafi eğitimi sürecinde depremzede öğrenciler tarafından kullanılmıştı. Şimdi milyonlarca kişi, tatil boyunca bu sistemi kullanacak. Peki, EBA nedir, nasıl işliyor? Sistemin ana hatları şöyle:

Kişiselleştirilmiş grafiksel kullanıcı ara yüzüyle her öğrenci e-okul sisteminden kendisine aktarılmış derslere, doğrudan ulaşabiliyor.

EBA ile öğretmen ve öğrencilere bin 600’den fazla ders ve 20 binin üzerinde içerik sunuldu. Öğretmenlerin ders anlatımlarıyla çok kapsamlı bir video kütüphanesi oluşturuldu.

EBA’da 5 binden fazla kitap, 50 binden fazla soru var. Farklı kategorilerde, çizgi filmler, okuma kitapları, oyunlar, belgeseller, röportajlar ve dergiler bulunuyor.

Dersler sayfasında ders içerikleri yer alıyor. Bu bölümde, bütün sınıf seviyelerine ve derslere ait içerikler, MEB müfredat yapısına uygun bir şekilde listeleniyor.

Öğrencilerin son çalıştığı konuları gördükleri ya da öğretmenleri tarafından gönderilen çalışmaları sisteme girdiklerinde karşılarında buldukları alanlar var. Sistemde, her öğrencinin eksikleri tespit ediliyor; bu eksiklerini kapatabilecekleri içerikler belirleniyor ve öğretmenlerin onayıyla bunlar öğrenciye öneriliyor.

Her öğrenci ve öğretmenin kendi duvarı var, buradan birbirleriyle ileti paylaşabiliyorlar.

Sınava hazırlık da var

Mesleki Gelişim Alanı’nda öğretmenler ihtiyaç duyabilecekleri birçok dokümana, videoya EBA’dan erişebiliyor.

11. ve 12. sınıflar için yeni nesil sorular ve onlarca kaynak kitap barındıran EBA Akademik Destek programı hazırlandı. Üniversiteye giriş sınavlarına yönelik, konu anlatımı, örnek sorular ve çözüm videoları bulunan programdan devlet okullarındaki öğrenciler faydalanabiliyor. Özel okuldaki öğrencilerin kullanıp kullanamayacağı önümüzdeki günlerde belli olacak.

EBA’nın hem iOS hem de Android için mobil uygulamaları geliştirildi. Akademik Destek için de ayrı uygulama var. MEB, mobil kullanım için tüm operatörlerle anlaşma yaptı; EBA içeriklerine aylık 3 GB’a kadar ücretsiz erişim imkânı sağlandı.

YÖK’ten uzaktan eğitim adımı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), koronavirüs nedeniyle üniversitelerde eğitime verilen 3 haftalık arada, 2 yıl önce başlattığı Yükseköğretimde Dijital Dönüşüm Projesi kapsamında uzaktan ve açıköğretim imkanlarını devreye sokacak. YÖK’ün üniversite rektörlüklerine gönderdiği yazıda, 800’ün üzerindeki dijital ders malzemesi bütün üniversitelerin erişimine açılacağı belirtildi.

‘Öğrencilere desteğe hazırız’

Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, fiber altyapısı ve SEBİT online platformu ile tüm öğrencilere desteğe hazır olduklarını söyledi. Önal, EBA Kampanyası ile tüm Türk Telekom bireysel mobil abonelerine, EBA çevrimiçi sosyal eğitim platformu kullanımlarında 3 GB internet hediye ettiklerini kaydetti. “EBA” yazıp 5555’e SMS gönderen tüm mobil abonelerine, EBA kullanımlarında 3 GB internet hediye edilecek.