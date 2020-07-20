MEBBİS öğretmen giriş ekranı! - 2020 İl içi isteğe bağlı yer değiştirme başvuru sayfası

MEBBİS öğretmenlerin birçok işlemini gerçekleştirebildiği bir sanal platform olarak öne çıkıyor. Öğretmenler MEBBİS üzerinden atama, sınav görevlendirme başvurusu gibi birçok işlemi gerçekleştirebiliyor. Peki MEBBİS giriş nasıl yapılır?

MEBBİS GİRİŞ NASIL YAPILIR?

https://mebbis.meb.gov.tr/ sayfası üzerinden öğretmenler Kullanıcı adı veya TC kimlik no ve şifre girdikten sonra MEBBİS ekranına ulaşabiliyor. Ayrıca MEBBİS üzerinden e-devlet platformuna da giriş yapılabiliyor.

MEBBİS GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ



ÖĞRETMENLERİN YER DEĞİŞTİRME BAŞVURU TARİHLERİ



MEB, bünyesinde çalışan öğretmenlerin isteğe bağlı ve zorunlu yer değiştirme takvimi belli oldu. Buna göre, öğretmenlerin isteğe bağlı il içi yer değiştirme başvuruları 20-27 Temmuz 2020 tarihleri arasında alınacak. Atamalar ise 28 Temmuz'da yapılacak. Görevden ayrılma işlemleri 4 Ağustos 2020 tarihi itibarıyla yapılacaktır.





