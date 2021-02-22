MEB’den din öğretmenlerine gençliğin sorularıyla ilgili mesleki eğitim

MEB Din Öğretimi Genel Müdürü Nazif Yılmaz, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenlerinin mesleki gelişimine yönelik proje başlattıklarını söyledi. Nazif Yılmaz, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ile ortak yürütülen projenin 7 üniversiteden alanında uzman 19 akademisyenle yürütüldüğünü belirterek, "3 haftalık bir çalışma planlandı. Gençlerin diliyle alakalı, gençlik psikolojisi, gençlerin sosyolojisi, yine güncel meseleler güncel sorular, sorunlar, gençlerin sorgulamaları, içinde bulundukları ergenlik problemleri, ailelerin din eğitimine ne tür bir katkısı, desteği olabilir, çocukların özellikle zihinlerini meşgul eden güncel sorunlar, sorular ne olabilir? Buna benzer çok farklı alanlarda öğretmenlerimizin gelişimine yönelik bir çerçeve program hazırlandı ve çalışma gerçekleştirildi. 5 Şubat itibarıyla da tamamlamış olduk. 167 kadar öğretmenimiz katıldı. Şimdi bunu bir paket program halinde başka illerimizde de uygulamayı düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

'KABUL GÖRDÜ, ÇOK ÖĞRETMENİMİZ ARZU EDİYOR'

Projenin öğretmenlerin mesleki gelişimini sağlamanın yanı sıra üniversitelerde din eğitimi veren hocaların, mezun ettikleri öğrencilerin sahada karşılaştıkları problemleri öğrenmelerine imkan tanıdığına dikkat çeken Yılmaz, "Gençliğin içinde bulunduğu dini sorgulamalar olabiliyor. Biz bu sorgulamaları çok olumlu karşılıyoruz. Çünkü inanç eylemi neticede körü körüne bir bağlanma değildir. Dolayısıyla o sorgulamalar çocukların daha bilinçli bir şekilde öğrenmesini ve inandıklarını da pekiştirmesini ve bir delil üzerine o inancını gerçekleştirmesini sağlıyor. Bizim vazifemiz gençlerimizin bu sorgulamalarına, Kur’an’dan, hadislerden ve kendi ilmi geleneğimizden yararlanarak günümüzün şartlarını değerlendirerek onları tatmin edecek cevap vermemiz gerekir. Yapmış olduğumuz bu çalışma tamamıyla öğretmenlerimizin bu yönünü geliştirmek için, çok da kabul gördü. Çok öğretmenimiz de arzu ediyor" dedi.