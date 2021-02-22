MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri MEB’den din öğretmenlerine gençliğin sorularıyla ilgili mesleki eğitim
ABONE OL
22.02.2021 - 11:20 | | DHA

MEB’den din öğretmenlerine gençliğin sorularıyla ilgili mesleki eğitim

Gelen son dakika haberine göre; Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Din Öğretimi Genel Müdürü Nazif Yılmaz, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenlerine gençlerin sorduğu sorular ile ilgili mesleki eğitim verildiğini açıkladı.

MEB’den din öğretmenlerine gençliğin sorularıyla ilgili mesleki eğitim

MEB Din Öğretimi Genel Müdürü Nazif Yılmaz, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenlerinin mesleki gelişimine yönelik proje başlattıklarını söyledi. Nazif Yılmaz, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ile ortak yürütülen projenin 7 üniversiteden alanında uzman 19 akademisyenle yürütüldüğünü belirterek, "3 haftalık bir çalışma planlandı. Gençlerin diliyle alakalı, gençlik psikolojisi, gençlerin sosyolojisi, yine güncel meseleler güncel sorular, sorunlar, gençlerin sorgulamaları, içinde bulundukları ergenlik problemleri, ailelerin din eğitimine ne tür bir katkısı, desteği olabilir, çocukların özellikle zihinlerini meşgul eden güncel sorunlar, sorular ne olabilir? Buna benzer çok farklı alanlarda öğretmenlerimizin gelişimine yönelik bir çerçeve program hazırlandı ve çalışma gerçekleştirildi. 5 Şubat itibarıyla da tamamlamış olduk. 167 kadar öğretmenimiz katıldı. Şimdi bunu bir paket program halinde başka illerimizde de uygulamayı düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

MEB’den din öğretmenlerine gençliğin sorularıyla ilgili mesleki eğitim

'KABUL GÖRDÜ, ÇOK ÖĞRETMENİMİZ ARZU EDİYOR'

Projenin öğretmenlerin mesleki gelişimini sağlamanın yanı sıra üniversitelerde din eğitimi veren hocaların, mezun ettikleri öğrencilerin sahada karşılaştıkları problemleri öğrenmelerine imkan tanıdığına dikkat çeken Yılmaz, "Gençliğin içinde bulunduğu dini sorgulamalar olabiliyor. Biz bu sorgulamaları çok olumlu karşılıyoruz. Çünkü inanç eylemi neticede körü körüne bir bağlanma değildir. Dolayısıyla o sorgulamalar çocukların daha bilinçli bir şekilde öğrenmesini ve inandıklarını da pekiştirmesini ve bir delil üzerine o inancını gerçekleştirmesini sağlıyor. Bizim vazifemiz gençlerimizin bu sorgulamalarına, Kur’an’dan, hadislerden ve kendi ilmi geleneğimizden yararlanarak günümüzün şartlarını değerlendirerek onları tatmin edecek cevap vermemiz gerekir. Yapmış olduğumuz bu çalışma tamamıyla öğretmenlerimizin bu yönünü geliştirmek için, çok da kabul gördü. Çok öğretmenimiz de arzu ediyor" dedi.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Ziya Selçuk açıkladı! MEB'den öğretmenler için yeni uygulama
Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yüz yüze eğitim kararı!
Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk '20 ilde uygulanacak' deyip duyurdu
Esenyurt'ta komşu kavgasında ikinci perde! Pis sudan sonra şimdi de reçelİstanbul Esenyurt'ta bir kadın, tartıştığı Mısırlı komşusunun kapısına reçel döktüğünü öne sürdü. Aynı kadının, daha önce de dışarıda oyun oynayan çocukların üstüne pis su attığı iddia edilmişti.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

HES kodu nasıl alınır? SMS ile, E devlet ile HES kodu al

HES kodu nasıl alınır? SMS ile, E devlet ile HES kodu al

Nakit desteği! Ev yapana 40 bin, eşya alana 5 bin...

Nakit desteği! Ev yapana 40 bin, eşya alana 5 bin...

Bu markette her şey daha uygun

Bu markette her şey daha uygun

20 yaş altı sokağa çıkma yasağı kalktı mı? 20 yaş altı sokağa çıkma saatleri neler?

20 yaş altı sokağa çıkma yasağı kalktı mı? 20 yaş altı sokağa çıkma saatleri neler?

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet