MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri MEB’den mesleki eğitime 176 milyon TL yatırım
ABONE OL
18.02.2021 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

MEB’den mesleki eğitime 176 milyon TL yatırım

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), “Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi”ndeki okullara destekler kapsamında, 176 milyon liralık yatırım yaptı. Bakanlığın yazılı açıklamasına göre, Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi’nin 2021 yılı ilk performans değerlendirme toplantısı, Bakan Yardımcısı Mahmut Özer başkanlığında düzenlendi. Proje kapsamında 1000 okula 1000 kütüphane kuruldu. Ayrıca, 200 milyon liralık bütçenin 85 milyon lirası 2020’de kullanılarak, bu okulların mevcut laboratuvar ve atölyeleri güçlendirildi.

MEB’den mesleki eğitime 176 milyon TL yatırım

Projede yer alan 1000 okulun bakım ve onarımlarına da öncelik verildi. Bunun için geçen yıl 50 milyon liralık yatırım yapıldı. 2021 için güçlendirme kapsamındaki okullara 250 milyon lira ödenek tahsis edildi. Proje kapsamında 1000 okuldaki öğretmenlere yönelik ilk yardım, fikri mülkiyet hakları ve ölçme ve değerlendirme yöntemleri eğitimleri de sürdürülüyor.

Özer, proje ile bir taraftan mesleki ve teknik eğitimde kaliteyi artırmayı, diğer taraftan da okullar arası başarı farklarını azaltmayı hedeflediklerini belirterek, “Projeyi 3,5 ay önce başlattık. ‘Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi’ okul yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler, veliler ve okul ortamını içeren çok kapsamlı bir proje. Şu an her şey takvimine göre ilerliyor. Bugüne kadar okullarımıza 176 milyon lira yatırım yaptık. Bu toplantıda da projenin 3,5 ayını ve önümüzdeki aylarda yapılacak çalışmaları da ayrıntılı bir şekilde arkadaşlarımızla birlikte değerlendirdik” diye konuştu.

Milliyet'te Gündem (18 Şubat 2021)İşte Türkiye'de ve dünyada gündemin öne çıkan haber baişıkları;
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika... Gara'da 13 şehidin katili! Ortaya çıktı...

Son dakika... Gara'da 13 şehidin katili! Ortaya çıktı...

Emeklilikte 18 yaş hesabı! Milyonları ilgilendiriyor...

Emeklilikte 18 yaş hesabı! Milyonları ilgilendiriyor...

Koronavirüs kaç yıl etkili olacak?

Koronavirüs kaç yıl etkili olacak?

Süper Loto çekilişi saat kaçta, ne zaman yapılacak? 18 Şubat Süper Loto nasıl oynanır?

Süper Loto çekilişi saat kaçta, ne zaman yapılacak? 18 Şubat Süper Loto nasıl oynanır?

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet