MEB’den mesleki eğitime 176 milyon TL yatırım

Projede yer alan 1000 okulun bakım ve onarımlarına da öncelik verildi. Bunun için geçen yıl 50 milyon liralık yatırım yapıldı. 2021 için güçlendirme kapsamındaki okullara 250 milyon lira ödenek tahsis edildi. Proje kapsamında 1000 okuldaki öğretmenlere yönelik ilk yardım, fikri mülkiyet hakları ve ölçme ve değerlendirme yöntemleri eğitimleri de sürdürülüyor.



Özer, proje ile bir taraftan mesleki ve teknik eğitimde kaliteyi artırmayı, diğer taraftan da okullar arası başarı farklarını azaltmayı hedeflediklerini belirterek, “Projeyi 3,5 ay önce başlattık. ‘Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi’ okul yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler, veliler ve okul ortamını içeren çok kapsamlı bir proje. Şu an her şey takvimine göre ilerliyor. Bugüne kadar okullarımıza 176 milyon lira yatırım yaptık. Bu toplantıda da projenin 3,5 ayını ve önümüzdeki aylarda yapılacak çalışmaları da ayrıntılı bir şekilde arkadaşlarımızla birlikte değerlendirdik” diye konuştu.