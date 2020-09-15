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15.09.2020 - 13:52 | | DHA

MEB'den Muğla'daki sınav iddialarıyla ilgili soruşturma

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Muğla Olgunlaşma Enstitüsü'nün 'Usta Öğretici Sınavı' hakkındaki iddialarla ilgili inceleme-soruşturma başlatıldığını bildirdi.

MEB'den Muğla'daki sınav iddialarıyla ilgili soruşturma

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Muğla Olgunlaşma Enstitüsü'nün 'Usta Öğretici Sınavı' hakkında kamuoyu gündemine gelen iddialarla ilgili Bakanlığımız Maarif Müfettişleri tarafından inceleme/soruşturma başlatılmış olup süreç devam etmektedir" denildi.

Otelde turistlere "maske tak" diyen hemşireye terlikli saldırıAntalya’da 3 Rus kadın turist, otelde kendilerini maske takmaları konusunda uyaran hemşirenin yüzüne terlik fırlattı. Terlik hemşirenin gözüne isabet ederken olaya şahit olan doktor "Beyaz kod" ihbarı yaptı. Saldırıya uğrayan hemşire şikayetçi olunca 3 turist ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.
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