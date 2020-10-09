MEB'den özel eğitim öğrencilerine, 'Eğlenmece Öğrenmece Kutusu' seti

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; 12 Ekim Pazartesi gününden itibaren okul öncesi eğitimde, hafta içi tüm günlerde yüz yüze eğitimi başlatan bakanlık, farklı gelişim gösteren ve özel eğitime ihtiyaç duyan okul öncesi eğitim çağındaki çocuklara yeni içerikler sunmaya devam ediyor. Bu kapsamda, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünce, özgül öğrenme güçlüğü olan ya da olma riski taşıyan okul öncesi eğitim kapsamındaki çocukların gelişim alanlarını destekleyecek bireysel ve grup etkinliklerinden oluşan "Eğlenmece Öğrenmece Kutusu" adlı bir eğitim seti hazırladı. Eğitim seti, 'ÖzelimEğitimdeyim' mobil uygulamasında ve https://orgm.meb.gov.tr/www/eglenmece-ogrenmece-egitim-seti/icerik/1463 internet adresinde yerini aldı.

Eğitim setinde; dil gelişimini destekleyici beceriler, etkileşimli kitap okuma örnekleri, erken okuryazarlık becerileri ve erken matematik becerilerinden oluşan 42 etkinliğin bulunduğu öğretmen kitabı ve kitabın içinde etkinliklere yönelik çalışma sayfaları, etkileşimli kitap okuma uygulama örneği, eğitici eğitimi için sunumlar, etkinliklerde kullanılmak üzere 5 sözlü- 7 sözsüz müzikten oluşan toplam 12 özgün eser, etkileşimli kitap ve okuma uygulamasında yer alan 5 hikâye kitabı yer alıyor.

'FAYDALI OLACAĞINA GÖNÜLDEN İNANIYORUM'

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Bakan Selçuk, şunları kaydetti:

"Yüz yüze aşamalı geçişte özel gereksinimli yavrularımıza, ailelerine ve bu sahadaki öğretmenlerimize bütün imkânlarımızla destek olabilmek için gayret ediyoruz. Bu bağlamda hazırladığımız 'Eğlenmece Öğrenmece Kutusu' eğitim seti, öğretmenlerimizin çocuklarımızla olan iletişimlerini güçlendirecek, eğlencenin sıcaklığıyla öğrenme süreçlerini kolaylaştıracak. 'Eğlenmece Öğrenmece Kutusu' eğitim setimizin basımını yaparak öğretmenlerimiz eşliğinde yapılacak uygulamalar için okullarımıza ulaştırdık ve ayrıca ÖzelimEğitimdeyim mobil uygulamamızda ve internet sitemizde ailelerimizin de erişimine sunduk. Varlıklarını, gelişimlerini çok önemsediğimiz özel çocuklarımıza, öğretmenlerimize ve ailelerimize faydalı olacağına gönülden inanıyorum. Emeği geçen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum."

Öte yandan, eğitim seti 3 bin 200 adet basımı yapılarak okullara gönderildi.