Mecidiyeköy-Mahmutbey hattı 19 Mayıs’ta açılacak

İmamoğlu, söz konusu hattın yapımı nedeniyle kullanımdan süreli olarak çıkarılan ve inşası tamamlanan Mecidiyeköy Metrobüs Hattı Yaya Bağlantısı’nı da yeniden hizmete açtı. Sürücüsüz olarak tasarlanan M7 Test Treni’ne binen İmamoğlu, İBB yönetimi ve Fransa İstanbul Başkonsolosu Bertrand Buchwalter ile birlikte, Mecidiyeköy İstasyonu’ndan hattın kontrol merkezinin bulunduğu Tekstilkent İstasyonu’na 30 dakika süren bir yolculuk yaptı. Kontrol merkezinde incelemelerde bulunan İmamoğlu, hattın 19 Mayıs’ta açılacağını duyurdu.

Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattı ile iki bölge arasındaki mesafenin 30 dakikaya ineceğini söyleyen İmamoğlu, “15 istasyonda 1 milyon yolcu hedefliyoruz. Sadece burası bir Mecidiyeköy-Mahmutbey hattı değil, Kabataş’ı, Beşiktaş’ı içine katan ve devamında da Esenyurt’a kadar devam eden vagonları da içinde barındıracak bir hat olacak” dedi. İmamoğlu ayrıca Eminönü-Alibeyköy hattını da 2020’nin sonuna doğru açmayı hedeflediklerini açıkladı.