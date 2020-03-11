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11.03.2020 - 10:43 | | DHA

Mecidiyeköy'de refüje çıkan aracı vatandaşlar el birliği kaldırdı

Şişli Mecidiyeköy'de aracının direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü refüje çıktı. Refüjde askıda kalan otomobili çevredeki vatandaşlar el birliği ile kurtardı.

Mecidiyeköy'de refüje çıkan aracı vatandaşlar el birliği kaldırdı

Mecidiyeköy'de 34 SF 8260 plakalı otomobili ile seyir halinde olan A.Ç. trafik ışıklarına yaklaştığı sırada aracının direksiyon hakimiyetini kaybederek refüje çıktı. Aracın hareket kabiliyetini kaybeden kadın sürücü, araç içerisinde şok geçirdi.

Vatandaşlar tarafından sakinleştirilen kadın sürücünün yardımına çevredekiler yetişti. Refüjdeki otomobil yaklaşık 10 kişinin yardımıyla kaldırılarak yola çekildi. Refüje çıkarak asılı kalan otomobilde hasar oluşmazken vatandaşların yardımı ile kurtarılan sürücü vatandaşlara teşekkür ederek yoluna devam etti.

Mecidiyeköyde refüje çıkan aracı vatandaşlar el birliği kaldırdı

 

100 bin lira harcadı! Son halini gören hayran kalıyor...Ordu'nun Fatsa ilçesinde yaşayan Şakir Karaoğlanoğlu, bir süre önce satın aldığı 1960 model klasik otomobiline yaklaşık 100 bin TL harcayarak restore etti. Aracın yaklaşık 35 bin TL'lik daha restorasyon masrafı olduğunu ifade eden Karaoğlanoğlu, 60 yaşındaki otomobilinin herkesin ilgisini çektiğini söyledi
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