Medeni Eş Anlamlısı Nedir? Medeni Kelimesinin Eş Enlamı Olan Sözcükler

TDK medeniyet kelimesi için, ‘Çağdaş’ sözcüğünü karşımıza çıkarmaktadır. Kırsal durumdan uzaklaşmış ve uygarlaşmış toplumlar için medeni kelimesi kullanılır. Bu durum saygı, kurallar ve işleyiş sistemi ile beraber teknoloji gibi pek çok unsuru kapsayan toplumlar olarak da dile getirmek mümkün.

Medeni Eş Anlamlısı Nedir?

Özellikle her açıdan uygar hale gelmiş ve gelişmiş toplumlar için medeni kelimesi kullanılmaktadır. Tabii sadece toplumlar için değil bireysel olarak da kişiler adına bu tabir kullanılabiliyor. Aynı şekilde medeniyet kelimesi adına Çağdaş sözcüğünü de aynı anlama üzerinden rahatlıkla kullanabilirsiniz.

Medeni Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcükler

Yazılış ve okunuşları farklı olan ama aynı anlama gelen hem bedeni hem de Çağdaş kelimelerini eşit olarak kullanmanız mümkün.

‘’O çok medeni bir insan.’’

‘’Çağdaş toplumlar günümüzde her daim ayakta kalıyor.’’