Meftune malzemeleri ve yapılışı | Kolay Meftune tarifi

Gelinim Mutfakta yarışmasında bugün gelinler Diyarbakır'a özgü bir lezzet olan Meftune yemeğini yapacak. Gelinler en güzel Meftune yemeğini yapıp gün sonunda Çeyrek altının sahibi olabilmek için kıyasıya yarışacak. Kayınvalideler gelinleri tarafından yapılacak olan Meftune yemeğinde kendi gelinkerinin yemeklerini tahmin edip en yüksek puanı kendi gelinlerine vermek için puanlama yapacak. Kanal D ekranında yayınlanan Gelinim Mutfakta yarışmasını takip eden izleyiciler Meftune nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir sorularına yanıt arıyor. İşte kolay Meftune tarifi ve malzemeleri...

MEFTUNE MALZEMELERİ

500 gr kemikli kuşbaşı kuzu eti

1 tatlı kaşığı domates salçası

4 adet orta boy patlıcan

3 adet sivri biber

4 adet orta boy domates

2 yemek kaşığı margarin,1 çay kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı pulbiber,

2,5 su bardağı ılık su

7-8 diş sarımsak, 3 yemek kaşığı tane sumak

MEFTUNE YAPILIŞI

Patlıcanları alaca soyup boylamasına dörde bölerek doğrayıp tuzlu suda bekletin. Et yıkanır tuz ve salçayla ovularak bir güvecin dibine yerleştirilir. üzerine margarinin yarısı parçalanarak konur ve kırmızı biber serpilir. Biber ve domates doğranır. tane sumak 1,5 su bardağı ılık suyun içine eklenerek 2-3 dakika kaynatılır ve 10 dakika bekletilir ve bir kaba sumağın suyu süzülerek alınır.Patlıcanlar sudan çıkarılıp yıkanır ve güveçteki etlerin üzerine konur domates ve biberde eklenir sumak suyu ve 1 su bardağı su güvecin kenarında yavaşca içine akıtılır. Kalan yağ yemeğin üzerine konulup orta ateşte 50-60 dakika tuz eklenerek pişirilir.pişince kapak açılarak dövülmüş sarımsak eklenip karıştırılır.