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29.01.2021 - 18:49 |

Mehmet Ali Çelebi, Özcan Özel, Hüseyin Avni CHP'den neden istifa etti?

Son dakika bilgisine göre CHP'den 3 vekil istifa etti. CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, CHP Yalova Milletvekili Özcan Özel, CHP Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy basın toplantısıdan istifa eettiklerini duyurdu. Bu gelişme sonrası "3 Velik CHP'den neden istifa etti?" soruları yöneltilmeye başlandı.

Mehmet Ali Çelebi, Özcan Özel, Hüseyin Avni CHP'den neden istifa etti?

Geçen gün Mehmet Ali Çelebi, Özcan Özel ve Hüseyin Avni Aksoy, CHP Lideri Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel ile görüşmüştü. Bu olay gündem olurken bugün CHP'li 3 isim basın toplantısıyla istifa ettiklerini duyurdu. Şimdi sıklıkla "Mehmet Ali Çelebi, Özcan Özel, Hüseyin Avni CHP'den neden istifa etti?" soruları soruluyor.

3 VEKİL CHP'DEN NEDEN İSTİFA ETTİ?

CHP'nin 3 milletvekili geçtiğimiz günlerde TBMM içerisinde genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile bir görüşme gerçekleştirmişti. Geçtiğimiz salı günü grup toplantısının ardından akşam saatlerinde ve ardından Çarşamba günü de CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ile bir görüşme gerçekleştirmişti. 3 milletvekili parti içerisindeki rahatsızlıklarını dile getirmişlerdi.

Bundan sonra nasıl bir yol haritası izleyecekleri merak konusuydu ve ilk olarak İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi kısa bir süre önce Meclis'te düzenlediği basın toplantısıyla CHP'den istifa ettiğini duyurdu ve çıkarlar karşısında boyun eğmediğini söyledi.

 

 

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