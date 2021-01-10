10.01.2021 - 19:43 | | DHA
Mehmetçik, Doğubeyazıt'ta devriye görevinde
Milli Savunma Bakanlığı, Ağrı Doğubeyazıt'ta zorlu kış şartlarında görev yapan askerlerin fotoğraflarını paylaştı.
Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu ( 10 Ocak 2021 )Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüste son durumu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 162 bin 786 Kovid-19 testi yapıldı, 9 bin 138 kişinin testi pozitif çıktı, 176 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta 2 bin 811 oldu, 8 bin 103 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 198 bin 150'ye yükseldi