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10.01.2021 - 19:43 | | DHA

Mehmetçik, Doğubeyazıt'ta devriye görevinde

Milli Savunma Bakanlığı, Ağrı Doğubeyazıt'ta zorlu kış şartlarında görev yapan askerlerin fotoğraflarını paylaştı.

Mehmetçik, Doğubeyazıt'ta devriye görevinde

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "El ele, omuz omuza, yürek yüreğe... Ağrı Doğubeyazıt'ta konuşlu 25'inci Hudut Tugay Komutanlığımızdaki Mehmetçiklerimiz devriye ve pusu/dinleme görevinde" denildi. Paylaşımda ayrıca askerlerin görev sırasındaki fotoğrafları yer aldı.

Mehmetçik, Doğubeyazıtta devriye görevinde

Mehmetçik, Doğubeyazıtta devriye görevinde

Mehmetçik, Doğubeyazıtta devriye görevinde

 

Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu ( 10 Ocak 2021 )Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüste son durumu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 162 bin 786 Kovid-19 testi yapıldı, 9 bin 138 kişinin testi pozitif çıktı, 176 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta 2 bin 811 oldu, 8 bin 103 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 198 bin 150'ye yükseldi
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