Mehmetçik, Doğubeyazıt'ta devriye görevinde

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "El ele, omuz omuza, yürek yüreğe... Ağrı Doğubeyazıt'ta konuşlu 25'inci Hudut Tugay Komutanlığımızdaki Mehmetçiklerimiz devriye ve pusu/dinleme görevinde" denildi. Paylaşımda ayrıca askerlerin görev sırasındaki fotoğrafları yer aldı.