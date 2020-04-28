MehmetÃ§ik silah baÅŸÄ±nda iftar yapÄ±yor

BakanlÄ±ÄŸÄ±n Twitter hesabÄ±nda yer alan paylaÅŸÄ±mda,Â "SÄ±nÄ±r Ã¶tesinde de her daim gÃ¶revinin baÅŸÄ±nda olan MehmetÃ§ik, Covid-19 tedbirlerinden taviz vermeden iftarÄ±nÄ± yapÄ±yor" denilerek, silah baÅŸÄ±nda oruÃ§larÄ±nÄ± aÃ§an askerlerin bulundu bir video paylaÅŸÄ±ldÄ±. Videoda,Â Suriye'ninÂ Ä°dlib kenti ileÂ Telmalid kÃ¶yÃ¼nde iftar yapan askerler yer aldÄ±.